Σταματούν τα δρομολόγια Καστός – Κάλαμος – Λευκάδα λόγω οφειλών

«Στοπ» στα δρομολόγια Καστός – Κάλαμος – Λευκάδα βάζουν ο Δήμαρχος Καστού-Λευκάδας και ο ιδιοκτήτης του πλοίου λόγω υπέρμετρων οικονομικών οφειλών, καθώς εκκρεμούν πληρωμές από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

Συγκεκριμένα, οι ακτοπλοϊκές γραμμές 71, 72, 73 (Καστός – Κάλαμος – Λευκάδα), παραμένουν απλήρωτες από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025.

Η μη καταβολή των οφειλόμενων ποσών έχει δημιουργήσει υπέρμετρα χρέη προς τράπεζες και λοιπές υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να είναι πλέον αδύνατη η συνέχιση της λειτουργίας.

Ως εκ τούτου:

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται κανονικά μέχρι και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 .

. Μετά την ημερομηνία αυτή, τα δρομολόγια θα διακοπούν, εφόσον δεν υπάρξει άμεση τακτοποίηση από το αρμόδιο Υπουργείο.

Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να μεριμνήσουν εγκαίρως για την προμήθεια φαρμάκων, τροφίμων και λοιπών αναγκαίων ειδών.