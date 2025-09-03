Σταματούν τα δρομολόγια Καστός – Κάλαμος – Λευκάδα λόγω οφειλών
«Στοπ» στα δρομολόγια Καστός – Κάλαμος – Λευκάδα βάζουν ο Δήμαρχος Καστού-Λευκάδας και ο ιδιοκτήτης του πλοίου λόγω υπέρμετρων οικονομικών οφειλών, καθώς εκκρεμούν πληρωμές από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
Συγκεκριμένα, οι ακτοπλοϊκές γραμμές 71, 72, 73 (Καστός – Κάλαμος – Λευκάδα), παραμένουν απλήρωτες από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025.
Η μη καταβολή των οφειλόμενων ποσών έχει δημιουργήσει υπέρμετρα χρέη προς τράπεζες και λοιπές υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να είναι πλέον αδύνατη η συνέχιση της λειτουργίας.
Ως εκ τούτου:
- Τα δρομολόγια θα εκτελούνται κανονικά μέχρι και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025.
- Μετά την ημερομηνία αυτή, τα δρομολόγια θα διακοπούν, εφόσον δεν υπάρξει άμεση τακτοποίηση από το αρμόδιο Υπουργείο.
- Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να μεριμνήσουν εγκαίρως για την προμήθεια φαρμάκων, τροφίμων και λοιπών αναγκαίων ειδών.