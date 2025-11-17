Σταμάτης Κραουνάκης: «Την Κίμπερλι Γκιλφόιλ τη βρίσκω πολύ θεάρα και καραγυναικάρα»

Την παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σχολίασε ο γνωστός συνθέτης , Σταμάτης Κραουνάκης, αποκαλώντας τη «θεάρα» και «καραγυναικάρα».

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Σταμάτης Κραουνάκης και μίλησε για όλα.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τα όσα είπε προβλήθηκαν την Κυριακή (16.11.2025), όπου αναφέρθηκε και στον θάνατο της μητέρας του, υπογραμμίζοντας ότι ήταν δίπλα της μέχρι τέλους, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια και για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Τη βλέπω να χορεύει σουίνγκ με τον μπαμπά πάνω. Δεν έπεσα στα Τάρταρα. Τη ζήσαμε τη μανούλα μέχρι το τέλος, εδώ άφησε την τελευταία της ανάσα στα 92, μακάρι να φτάσουμε και εμείς τόσο.

Ήταν αγωνίστρια και μαχήτρια της ζωής και αυτοδημιούργητη και καλό παιδί, όπως και ο μπαμπάς μου», εξομολογήθηκε ο Σταμάτης Κραουνάκης, μιλώντας για τον θάνατο της μητέρας του, μετά το 4ο λεπτό της συνέντευξή του.

«Είχα δύο γονείς πολύ αστέρια και ερωτευμένοι ήταν και τρελοί και με χιούμορ. Ήταν φασαριόζοι, έκαναν και πάρτι. Έχω μεγάλη χαρά για τους δύο γονείς μου, αυτή ήταν μεγάλη κληρονομιά», πρόσθεσε για τους γονείς του.

«Τη βρίσκω πολύ θεάρα και καραγυναικάρα. Κάνει τα κουμάντα της και απ’ ότι φαίνεται κάνει και καλά τη δουλειά της για να την έχουν στα όπα όπα. Και μ’ αρέσει που πήγε και στον Αργυρό, πάρα πολύ. Και ο Κασσελάκης δεν πήγε;», είπε για στη συνέχεια ο Σταμάτης Κραουνάκης για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Τέλος ανέφερε ότι θα ακούσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα όταν βγει σε e book με τη φωνή του Αιμίλιου Χειλάκη.

