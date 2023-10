Σταμάτης Γαρδέλης: Προσπάθησε να φιλήσει τον Τάσο Ξιαρχό στο «I’m a Celebrity»

Οι δύο άντρες μιλούσαν πολύ κοντά ο ένας στον άλλο και ξαφνικά ο Γαρδέλης έκανε κίνηση να φιλήσει τον χορογράφο

Μετά τον καβγά του Τάσου Ξιαρχό με τον Σταμάτη Γαρδέλη στο «I’m a celebrity, get me out of here», οι δύο άνδρες φάνηκε πως ήρθαν και πάλι κοντά.

Στο χθεσινό επεισόδιο, μετά την προσβλητική φράση που είπε ο Τάσος Ξιαρχό στον ηθοποιό, αναφέροντάς του: «Μη σε φτύσω μες στο στόμα τώρα και σ’ αρέσει η γεύση μου», οι δύο παίκτες τα βρήκαν και πάλι.

Μάλιστα, δεν έλειψαν τα «πειράγματα» ανάμεσά τους, με τον Σταμάτη Γαρδέλη να προσπαθεί ακόμα και να φιλήσει στο στόμα τον γνωστό χορευτή και χορογράφο.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Νίκος Βαμβακούλας προσφέρθηκε να δώσει στον Τάσο Ξιαρχό ένα ξύλο αναμμένο, για να ανάψει κι εκείνος φωτιά.

Ωστόσο, ο Σταμάτης Γαρδέλης εκνευρίστηκε και παρενέβη για να του πει πως δεν πρέπει να του δώσει το ξύλο, αλλά να ανάψει μόνος του τη φωτιά.

Τότε, ο Τάσος Ξιαρχό πλησίασε τον ηθοποιό με τα πρόσωπά τους να ακουμπάνε το ένα στο άλλο. Ο Σταμάτης Γαρδέλης έκανε κίνηση να τον φιλήσει στο στόμα, όμως ο χορευτής τράβηξε κατευθείαν το κεφάλι του και απομακρύνθηκε από το σημείο.

«Αχ, μου ‘φυγε. Δεν με φιλάς», είπε ο Σταμάτης Γαρδέλης γελώντας.

Ολόκληρη η σκηνή