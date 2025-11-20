Στα τηλέφωνα καθημερινά με ΕΟΜ και Τορίνο ο Άδωνις για τον 18χρονο Μάριο από το Αγρίνιο

Εν αναμονή του πολύτιμου μοσχεύματος βρίσκεται ακόμη ο 18χρονος Μάριος στο εξειδικευμένο μεταμοσχευτικό κέντρο του Τορίνο της Ιταλίας , προκειμένου να υποβληθεί επιτέλους σε μεταμόσχευση ήπατος και να κερδίσει τη «σκληρή» μάχη για τη ζωή του.

Εκείνος, όμως, ο οποίος βρίσκεται καθημερινά στα τηλέφωνα με τους Ιταλούς θεράποντες γιατρούς του Μάριου, στο Τορίνο, αλλά και με τα αρμόδια στελέχη του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), εκείνος ο οποίος πληροφορείται καθημερινά και από πρώτο χέρι για κάθε λεπτομέρεια της ευαίσθητης αυτής υπόθεσης, είναι ο ίδιος ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ασχολήθηκε προσωπικά και με πάθος, προκειμένου ο Μάριος να αεροδιακομισθεί με αεροσκάφος της Πολεμικής μας Αεροπορίας στο ιταλικό κέντρο στο Τορίνο.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ήταν εκείνος ο οποίος παρενέβη αποφασιστικά και έδωσε την εντολή στα αρμόδια στελέχη του ΕΟΜ να επισπεύσουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου ο Μάριος να έχει τη μεγάλη ευκαιρία του στη συνέχιση της ζωής του.

