Στα… σχοινιά ο Τούχελ που δεν παραιτείται

Η τραγική πορεία της Μπάγερν σε όλες τις διοργανώσεις έχουν φέρει σε δυσχερή θέση τον Γερμανό προπονητή, του οποίου το μέλλον στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας κρίνεται… αβέβαιο, μετά τα πρόσφατα αρνητικά αποτελέσματα.

Μια από τις χειρότερες εβδομάδες της ιστορίας της διανύει η ομάδα του Μονάχου. Μέσα σε λίγες ημέρες ήρθαν τρεις ήττες, αρχικά από την Μπάγερ Λεβερκούζεν (3-0) για το πρωτάθλημα, έπειτα από τη Λάτσιο (1-0) για τους “16” του Champions League και τέλος από την Μπόχουμ (3-2) ξανά για το πρωτάθλημα. Κάπως έτσι, η σεζόν είναι έτοιμη να… χαθεί, μιας και πλέον οι “ασπιρίνες” του Τσάμπι Αλόνσο βρίσκονται στο +8, ενώ η πρόκριση στα προημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης κρίνεται δύσκολο να επιτευχθεί. Παράλληλα, το Κύπελλο έχει τελειώσει πρόωρα για την Μπάγερν, μιας και αποκλείστηκε πριν καιρό από ομάδα τέταρτης κατηγορίας.

Όλα τα παραπάνω έχουν φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τον Τόμας Τούχελ. Ο 50χρονος τεχνικός ανέλαβε πριν από περίπου ένα χρόνο τη θέση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Η τότε αιτιολόγηση ήταν η διάσωση του τρεμπλ, αν και εν τέλει 2/3 διοργανώσεις χάθηκαν μέσα σε ένα μήνα, ενώ η Bundesliga κατακτήθηκε χάρη στο… δώρο της Ντόρτμουντ την τελευταία αγωνιστική. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι ο πρώην προπονητής της Τσέλσι και της Παρί Σεν Ζερμέν δεν τα πάει καθόλου καλά στην επίτευξη των στόχων. Ωστόσο, ένα ίσως σημαντικότερο πρόβλημα είναι η τραγική αγωνιστική εικόνα της ομάδας, η οποία αντί να βελτιώνεται χειροτερεύει.

#BayernMunich’s Board are more and more oriented to sack coach Thomas #Tuchel. #transfers https://t.co/qAl5rQACPg

— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 18, 2024