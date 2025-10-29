Στα ροζ «ντύθηκε» το Αγρίνιο για το 6ο Pink the City – «Η πρόληψη σώζει ζωές»

Σήμερα, η πόλη του Αγρινίου «ντύθηκε» ροζ, στέλνοντας ένα δυνατό και ελπιδοφόρο μήνυμα ενάντια στον καρκίνο του μαστού, στο πλαίσιο του 6ου Pink the City.

Το προσωπικό του Κοινωνικού Ιατρείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου, συμμετείχε ενεργά το πρωί της Τετάρτης (29.10.25), στη δράση ευαισθητοποίησης, κοσμώντας τους κεντρικούς δρόμους της πόλης με ροζ και λευκές κορδέλες.

Ο Δήμος Αγρινίου διοργανώνει το 6ο Pink the City την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στις 6:30 μ.μ., με σημείο συνάντησης την Πλατεία Φλέμινγκ. Η συγκεκριμένη δράση, που γίνεται στο Αγρίνιο για έκτη χρονιά, πραγματοποιείται με αφορμή την 25η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού και η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο.

Ο μήνας Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού και γι αυτό το Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο, οι Δομές Αστέγων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου, o Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου, η Ακτίνα Εθελοντισμού του Δήμου Αγρινίου και ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας» ενώνουν για ακόμη μια χρονιά τις δυνάμεις τους για να πραγματοποιήσουν την εντυπωσιακή αυτή δράση στην πλατεία Φλέμινγκ.

Ο Δήμος Αγρινίου στέλνει το πιο δυνατό και ελπιδοφόρο μήνυμα ενάντια στον καρκίνο του μαστού: «Η πρόληψη σώζει ζωές — ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας!»