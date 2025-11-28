Στα μπουζούκια ο Πάνος Ρούτσι – «Είναι κακό να βγω με έναν φίλο μου για ποτό;»

Στο μπουζούκια, όπου εμφανίζονται η Άντζελα Δημητρίου και ο Λευτέρης Πανταζής διασκέδασε ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος κατά τις δηλώσεις του σε δημοσιογράφους σχολίασε: «Είχα την ανάγκη να βγω έξω. Τίποτα άλλο».

«Είχα την ανάγκη να βγω έξω. Τίποτα άλλο. Η Άντζελα είναι πολύ ευθύς άνθρωπος. Πάντα την εκτιμούσα και την ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα καλά λόγια και τη στήριξη», δήλωσε μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Δεν με επηρεάζει κανένα σχόλιο. Αυτά που γράφονται δεν σταματάνε ποτέ. Το ξέρετε. Δεν έχει δικαίωμα ο χαροκαμένος πατέρας να βγει έξω; Δεν έχει δικαίωμα να πιει ένα ποτό έξω; Δεν έχει δικαίωμα να βγει βόλτα; Δεν έχει δικαίωμα να πάει ταξίδι;», συνέχισε ο κ. Ρούτσι στις δηλώσεις για τη βραδινή έξοδό του.

«Έχουμε έναν πόνο, που αυτός ο πόνος με κάθε τρόπο πρέπει να διαχειριστεί. Υπάρχουν φορές που έχεις την ανάγκη να πας έξω, με έναν φίλο σου, να ξεχαστείς με κάποιον τρόπο για λίγες ώρες, να πεις με τον φίλο σου μια κουβέντα και να πιεις ένα ποτάκι. Είναι κακό;» συμπλήρωσε.

Καταλήγοντας είπε «δεν έχουμε πενθήσει ακόμα, κάθε μέρα σκεφτόμαστε πώς σε μια ευρωπαϊκή χώρα γίνεται να μην μπει κανείς φυλακή. Δεν θα τα παρατήσουμε, όσοι φταίξανε, όσοι είχαν ανάμειξη σε αυτό το έγκλημα θα μπουν φυλακή. Καταθέσαμε αίτηση εκταφής και περιμένουμε από τον εισαγγελέα να ορίσει ημερομηνία και έχουμε ορίσει δικό μας πραγματογνώμονα».

Νωρίτερα η Άντζελα Δημητρίου είχε πει από τη σκηνή όπου τραγουδούσε: «Έχω χάσει κι εγώ δικούς μου ανθρώπους πολλά χρόνια πίσω, αλλά στενοχωριέμαι πολύ όταν βλέπω έναν νέο πατέρα να χάνει ένα τόσο νέο παιδί. Θέλω να τον στηρίξουμε, να τον αγαπάμε και να είμαστε μαζί του».

Πηγή: newsbeast.gr