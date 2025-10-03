Στα λευκά το Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου - Πρώιμες οι πρώτες χιονοπτώσεις στο Βελούχι

Στα λευκά «ντύθηκε» το Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου, με πρώιμες χιονοπτώσεις στο Βελούχι Ευρυτανίας.

Είναι 3 Οκτωβρίου 2025 και το Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου φόρεσε ήδη το πρώτο του λευκό πέπλο.

Η χιονόπτωση που σημειώνεται εδώ και λίγη ώρα στο Βελούχι, ήρθε νωρίτερα από άλλες χρονιές και είναι απόρροια της κακοκαιρίας που επηρεάζει από χθες την Ευρυτανία, χαρίζοντας εικόνες καθαρά χειμωνιάτικες. Παράλληλα, γεννά και ελπίδες για μια καλή χειμερινή σεζόν.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: evrytanika.gr