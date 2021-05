Στα «κάγκελα» οι φαρμακοποιοί για την διανομή self test από σούπερ μάρκετ: “Τα 10.000 φαρμακεία θα αποσυρθούν”, λένε

Αντίθετοι είναι οι φαρμακοποιοί στην πιθανότητα να επιτραπεί από την κυβέρνηση η διανομή των τεστ αυτοεξέτασης (self test) από τα σούπερ μάρκετ. “Θα αποσυρθούμε από το δίκτυο διανομής” απειλούν.

Το θέμα διέρρευσε χθες στον τύπο χωρίς να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ωστόσο, η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο διανομής των self test στους μαθητές, καθηγητές και εργαζόμενους -και σύμφωνα με τον σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη- από τα σούπερ μάρκετ.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ), εξέδωσε ήδη σκληρή ανακοίνωση, ενώ ενάντια τάσσεται και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ).

Μιλώντας στο iatropedia.gr ο Πρόεδρος του ΠΦΣ, Απόστολος Βαλτάς, σημειώνει ότι σε αυτήν την περίπτωση, τα 10.000 φαρμακεία όλης της χώρας θα αποσυρθούν από τη διαδικασία:

“Ή το ένα, ή το άλλο θα γίνει. Αν η κυβέρνηση αποφασίσει να δώσει στα σούπερ μάρκετ τα self test, τότε θα ασχοληθεί μόνο με τα σούπερ μάρκετ. Το δίκτυο των 10 χιλιάδων φαρμακείων θα αποσυρθεί. Αυτό το δίκτυο είναι που έχει υποστηρίξει και τα χωριά και τις κωμοπόλεις και τα βράδια και τις καθημερινές που πάει ο κόσμος να πάρει τα self test. Δεν είναι δυνατόν εμείς να έχουμε βάλει πλάτη και για λόγους άλλους να τα δώσει στα σούπερ μάρκετ. Η αντίδρασή μας θα είναι άμεση, αν το κάνουν αυτό”, σημειώνει ο κ. Βαλτάς.

Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής: “Η κυβέρνηση διοχετεύει τα self test στους συνήθεις φίλους της”

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επικεφαλής των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ ενημερώθηκαν ήδη από κυβερνητικά στελέχη, με στόχο το εγχείρημα να συμβάλει στην αποκατάσταση των όποιων «αρρυθμιών» παρουσιάστηκαν κατά την επιστροφή των μαθητών στα θρανία.

Άμεση ήταν η αντίδραση και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής. Σε σκληρή ανακοίνωσή τους, οι φαρμακοποιοί της Αθήνας και του Πειραιά δηλώνουν “εξουθενωμένοι” από τη εξυπηρέτηση των ελλήνων πολιτών και επικρίνουν την “ευχαριστήρια στάση της κυβέρνησης” απέναντι στην υπερπροσπάθειά τους, όπως λένε:

“Η χρονική στιγμή όπου παίρνει αυτή την απόφαση βρίσκει τα φαρμακεία εξουθενωμένα από την διανομή των self test, τον προγραμματισμό των ραντεβού για εμβολιασμό, και την καθημερινή εξυπηρέτηση της φαρμακευτικής περίθαλψης των Ελλήνων πολιτών και η ευχαριστήρια στάση της κυβέρνησης προς αυτή την υπερπροσπάθεια είναι να διοχετεύσει τα self test προς τους συνήθεις φίλους της”, αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωσή τους τα μέλη του ΦΣΑ.

Τηρούμε στάση αναμονής για να δούμε ποιες θα είναι οι επίσημες ανακοινώσεις, δηλώνει στο iatropedia.gr και ο πρόεδρος του ΦΣΑ, Κωνσταντίνος Λουράντος:

“Είναι διαρροές και δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση από την Πολιτεία. Μάλλον η Πολιτεία μπορεί να θέλει να εκπληρώσει τα χρέη της. Αν τα φαρμακεία πουν “στοπ”, τι θα κάνουν τα σούπερ μάρκετ; Θα εφοδιάζουν τον κόσμο τα σούπερ μάρκετ; Είναι αστεία πράγματα αυτά. Ποια self test; Αυτά που δίνουμε δωρεάν; Αυτά που πουλάμε; Τα δωρεάν self test, πως θα τα δίνουν τα σούπερ μάρκετ; Θα βάλουν και τα ΜΗΣΥΦΑ; Τώρα που τραβήξαμε τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία και θα αρχίσει να λιγοστεύει ο κόσμος για τα self test, θα τα δώσουν στα σούπερ μάρκετ; Εντάξει το καταλαβαίνουμε το παιχνίδι. Είναι καθαρά παιχνίδι μιας άθλιας πολιτικής εξουσίας”, τονίζει ο κ. Λουράντος.

Βαλτάς: “Τα self test είναι ιατροτεχνολογικά προϊόντα και δεν δίνονται από τα σούπερ μάρκετ”

Σύμφωνα με τα πρώτα δημοσιεύματα και πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, για τη διανομή των self test θα απαιτηθεί η δημιουργία ενός “περιπτέρου” εντός των σούπερ μάρκετ, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ενώ η διαδικασία που θα ακολουθείται θα είναι ίδια με εκείνη των φαρμακείων. Δηλαδή ο πολίτης με την επίδειξη του ΑΜΚΑ του θα μπορεί να προμηθεύεται το δωρεάν self test για τη μετάβαση στην εργασία ή το σχολείο του.

Σύμφωνα με πηγές του newsit.gr από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ωστόσο, η διανομή θα αφορά μόνο τα δωρεάν self test και όχι την πώληση self test από τα σούπερ μάρκετ.

“Υπάρχει μια συμφωνία με την κυβέρνηση, την οποία η κυβέρνηση δεν θα φτάσει στο σημείο να την αθετήσει”, σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΦΣ, κ. Βαλτάς και συνεχίζει: “Την έχουμε κάνει τέλεια μέχρι στιγμής την εργασία που μας ανατέθηκε. Θα είναι εκτροπή σε μια συζήτηση που την έχουμε καταλήξει και οι δύο πλευρές. Εμείς δεν δεχόμαστε να συν-χορηγούμε μαζί με σούπερ μάρκετ ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα διακινούνται βάση νόμου αποκλειστικά από τα φαρμακεία. Αν η κυβέρνηση αποφασίσει κάτι τέτοιο -που το θεωρώ απίθανο- δεν θα το επιτρέψουμε. Δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας”

Οι φαρμακοποιοί αισθάνονται αδικημένοι, όπως λένε, καθώς έχουν βάλει πλάτες και έχουν στηρίξει μέχρι σήμερα τη δημόσια υγεία, τόσο με τη διανομή των self test όσο και με τα ραντεβού για τους εμβολιασμούς.

Σύμφωνα με τον κ. Βαλτά: “Οι φαρμακοποιοί μετά από τόσο καιρό δώσαμε εκατομμύρια self test. Μόνο την τελευταία εβδομάδα είδαμε 4 εκατομμύρια ΑΜΚΑ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο νούμερο που μπορεί να εξυπηρετηθεί. Όταν λοιπόν δοκιμαστήκαμε και παρ’ ότι κουραστήκαμε πολύ οι φαρμακοποιοί το δεχτήκαμε, δεν μπορούν να μας το κάνουν αυτό. Αν μας ρωτούσαν και λέγαμε δεν μπορούμε, δώστε τα αλλού, τότε ναι”, καταλήγει.

Πηγή/φωτογραφίες: iatropedia.gr

69 κρούσματα στο Δήμο Μεσολογγίου, 51 στο Δήμο Αγρινίου – Αναλυτικά η κατανομή στην Αιτωλοακαρνανία ανά Δήμο