Στα φαρμακεία της Αιτωλοακαρνανίας τα αντιγριπικά εμβόλια - Τι αναφέρει ο Αχιλλέας Κοντοπάνος

Ξεκίνησε από τις 2 Οκτωβρίου η περίοδος χορήγησης του αντιγριπικού εμβολίου, καθώς την ίδια ημέρα ξεκίνησε επίσημα και το νέο δελτίο τιμών, που συμπεριλαμβάνει και τα αντιγριπικά εμβόλια.

Από αύριο Δευτέρα, (6.10.25) θα ξεκινήσουν δειλά – δειλά, ως είθισται, οι πρώτοι εμβολιασμοί, ενώ το θετικό στοιχείο είναι ότι σε ποσοστό της τάξεως του 90%, ακόμη και 95%, όσα άτομα πρέπει να εμβολιαστούν, προχωρούν στην χορήγηση αντιγριπικού εμβολίου, κάτι που αναμένεται να συμβεί και φέτος.

Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Τριχωνίδας Αχιλλέας Κοντοπάνος, μιλώντας στην εφημερίδα «Συνείδηση», πληροφορεί για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τα αντιγριπικά εμβόλια, επισημαίνοντας ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου είναι η καλύτερη περίοδος για να εμβολιαστεί κάποιος.

Συγκεκριμένα ο κ. Κοντοπάνος σημείωσε: «Όλα τα φαρμακεία έχουν παραλάβει ικανοποιητικές ποσότητες αντιγριπικών, επομένως, όπως φαίνεται, τα πράγματα θα κυλήσουν ομάδα και δεν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα στην προμήθεια των ασθενών με αντιγριπικό εμβόλιο.

Την Πέμπτη 02.10.25 ξεκίνησε επίσημα το νέο δελτίο τιμών, όπου συμπεριλαμβάνει και τα αντιγριπικά εμβόλια. Ξεκίνησε δηλαδή επίσημα και η περίοδος χορήγησης των ασθενών με αντιγριπικό. Πλέον μπορεί ο γιατρός να τα συνταγογραφήσει ή μπορούν να πάνε με το ΑΜΚΑ τους οι ασθενείς στο φαρμακείο της γειτονιάς τους και να γράψει ο φαρμακοποιός το εμβόλιο. Αυτό όμως αφορά μόνο άτομα άνω των 18 ετών, δεν μιλάμε για παιδιά, διότι, αυτά πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον παιδίατρο.

Πρέπει να εμβολιαστούν όλα τα άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή άτομα άνω των 60 ετών, άτομα που πάσχουν από ζαχαρώδη διαβήτη, άτομα που πάσχουν από πνευμονοπάθειες ή καρδιοπάθειες και άτομα που έχουν στενή επαφή με άτομα υψηλού κινδύνου.

Πιστεύω πως από τη Δευτέρα 06.10.25 θα ξεκινήσουν να γίνονται αντιγριπικά εμβόλια έστω και δειλά – δειλά. Από τα άτομα που ανήκουν στις παραπάνω ομάδες πιστεύω ότι το 90% με 95% προχωρά στην χορήγηση αντιγριπικού εμβολίου και πρέπει να το κάνει.

Τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου είναι η κορύφωση της περιόδου των εμβολιασμών, επομένως μέχρι κα τότε όλοι θα πρέπει να έχουν προγραμματίσει τον αντιγριπικό τους εμβολιασμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι το αντιγριπικό δεν γίνεται και αργότερα, αλλά η καλύτερη περίοδος είναι αυτή, μέχρι και το τέλος περίπου του τρέχοντος μηνός δηλαδή.

Αυτή η περίοδος, από τώρα μέχρι και το τέλος του μήνα είναι η καλύτερη, διότι το εμβόλιο έχει κάποια διάρκεια ισχύος. Μετά την χορήγηση θέλει περίπου 15 ημέρες για να φτάσει στην τέλεια κάλυψη του οργανισμού μας. Δεδομένου αυτού και αν λάβουμε υπόψη μας ότι θέλει και 15 ημέρες να «βγάλει» τη δράση του το εμβόλιο, τότε βρισκόμαστε στην «καρδιά» του χειμώνα, όπου χρειαζόμαστε την προστασία. Έπειτα σιγά – σιγά η πορεία του εμβολίου αρχίζει και φθίνει, επομένως μέχρι και το τέλος του Φεβρουαρίου που παρατηρείται η έξαρση της γρίπης είμαστε καλυμμένοι».

Κώστας Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»