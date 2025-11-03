Στα «Ελευθέρια» Σιάτιστας το θεατρικό δρώμενο «Η Έξοδος του Μεσολογγίου μέσα από το Πανηγύρι τ’ Άη‑Συμιού»

Στα «Ελευθέρια 2025» της Σιάτιστας πραγματοποιήθηκε το θεατρικό δρώμενο, «200 Χρόνια Μνήμης — Η Έξοδος του Μεσολογγίου μέσα από το Πανηγύρι τ’ Άη‑Συμιού», που αποτελεί μια σύμπραξη του Συλλόγου Πανηγυριστών «Ο Άη Συμιός», του Ομίλου Φίλων Ιστορικής Φορεσιάς και Οπλισμού «Ο Λιάρος» και της Διεθνούς Αδελφότητας Απογόνων των Ελευθέρων Πολιορκημένων.

Η ανακοίνωση:

Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων «Ελευθέρια 2025» παρουσιάστηκε στη Σιάτιστα το θεατρικό δρώμενο «200 Χρόνια Μνήμης — Η Έξοδος του Μεσολογγίου μέσα από το Πανηγύρι τ’ Άη‑Συμιού», που αποτελεί μια σύμπραξη του Συλλόγου Πανηγυριστών «Ο Άη Συμιός», του Ομίλου Φίλων Ιστορικής Φορεσιάς και Οπλισμού «Ο Λιάρος» και της Διεθνούς Αδελφότητας Απογόνων των Ελευθέρων Πολιορκημένων. Η Σιάτιστα ήταν ο έκτος σταθμός της μεγάλης αυτής περιοδείας.

Η παράσταση δόθηκε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Άρης και Λίλιαν Βουδούρη». Στην προσφώνησή του ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Πανηγυριστών «Ο Άη Συμιός», κ. Σωκράτης Τσιτσέλης, τόνισε ότι «δύο τόποι διαφορετικοί, η Σιάτιστα και το Μεσολόγγι, συνδέονται με βαθείς δεσμούς μνήμης και ευγνωμοσύνης — δύο πόλεις μακρινές που ενώνονται στα ίδια ιδανικά: Ελευθερία, Πίστη και Αξιοπρέπεια».

Ο Δήμαρχος Βοΐου, κ. Περικλής Ζευκλής, εξήρε τα δύο βασικά πρόσωπα που συνδέουν την πόλη της Σιάτιστας με αυτή του Μεσολογγίου: το Νικόλαο Κασομούλη που με τη γραφίδα του, διέσωσε το χρονικό και τη μνήμη της Μεγάλης Πολιορκίας και της Ηρωικής Εξόδου και το Δημήτριο Παύλου ή Παυλίδη, γιο του Γάλλου ιατρού Paul Reneaud και μαθητή του Αδαμάντιου Κοραή που άφησε το Παρίσι και μετέβη στο πολιορκημένο Μεσολόγγι αναλαμβάνοντας τη μετάφραση των άρθρων που δημοσίευε ο Ελβετός φιλέλληνας Ιάκωβος Μάγερ στην εφημερίδα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» και παράλληλα ιδρύοντας ελληνογαλλόφωνο σχολείο.

Ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης, εκπρόσωπος του Δήμου της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου, κ. Χρήστος Βούρβαχης τόνισε πως «το Μεσολόγγι και η Σιάτιστα μπορεί να απέχουν γεωγραφικά όμως ενώνονται μέσα από την ίδια ψυχή του Ελληνισμού: εκείνη που αντιστέκεται, δημιουργεί και θυμάται». Έκλεισε δε με την ευχή, οι δεσμοί φιλίας μεταξύ των δύο Δήμων να δυναμώσουν όπως δυναμώνει κάθε χρόνο το Φως του Άη Συμιού στο Μεσολόγγι, το Φως της Ελευθερίας και την Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας.

Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου, τα μέλη της αποστολής ξεναγήθηκαν στο Αρχοντικό Δόλγκηρα, δοκίμασαν το παραδοσιακό «λιαστό» κρασί της Σιάτιστας και παρακολούθησαν παραδοσιακούς μακεδονίτικους χορούς από τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο «Μαρκίδες Πούλιου» Σιάτιστας. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή στην τελετή ονοματοδοσίας πλατείας σε κεντρικό σημείο στην πόλη της Σιάτιστας, η οποία ονομάστηκε «Πλατεία Κασομούληδων».

Ο Σύλλογος Πανηγυριστών «Ο Άη Συμιός», ο Όμιλος Φίλων Ιστορικής Φορεσιάς και Οπλισμού «Ο Λιάρος» και η Διεθνής Αδελφότητα Απογόνων των Ελευθέρων Πολιορκημένων εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες προς το Δήμο Βοίου καθώς και προς το Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο «Μαρκίδες Πούλιου» για τη ζεστή τους φιλοξενία, η οποία επιβεβαιώνει και ενισχύει τους δεσμούς της Σιάτιστας με την Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου.

Τέλος, ευχαριστούμε για τη χορηγική στήριξη:

την ΑΜΚΕ ΑΙΓΕΑΣ,

τον επιχειρηματία κ. Χρήστο Κουφό,

την κ. Θεώνη Κ. Αθανασοπούλου, ψυχολόγο με έδρα το Ρέθυμνο,

το Ζαχαροπλαστείο «Μελισσάκι» της κ. Μαρίας Πλαστήρα,

τον επιχειρηματία κ. Βασίλη Σπυρόπουλο,

το εργαστήρι παραδοσιακών φορεσιών της κ. Ζωής Στέλιου,

την ποτοποιεία «ΑΦΩΝ ΤΡΙΚΕΝΕ».

Η Δράση του Συλλόγου Πανηγυριστών «Ο Άη Συμιός» τελεί υπό την αιγίδα και την οικονομική επιχορήγηση του ΥπουργείουΠολιτισμού μέσω του προγράμματος «Νεότερη Πολιτιστική Κληρονομιά» και του Δήμου της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου.