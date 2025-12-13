Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου, 2025
Στα διόδια του Ακτίου οι αγρότες από το Ξηρόμερο, την Βόνιτσα και όμορες περιοχές

Αγρότες από την περιοχή του πρώην δήμου Μεδεώνος Αιτωλοακαρνανίας και από τις όμορφες περιοχές σήμερα προχώρησαν σε ακόμη μια δυναμική κινητοποίηση στα διόδια του Ακτίου.

Η κινητοποίηση αυτή είχε εξαγγελθει, ενώ οι αγρότες της περιοχής όπως και των υπολοίπων μπλόκων της Αιτωλοακαρνανίας και της υπόλοιπης Ελλάδας αναμένουν τις αποφάσεις της σημερινής πανελλαδικής συνέλευσης στη Νίκαια της Λάρισας για να μελετήσουν πως θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Μεδεώνος Φώτης Τσιβγέλης επεσήμανε: Οι επιδοτήσεις πάνε σε εκείνους που δεν τις δικαιούται αντί να μοιραστούν στους σωστούς αγρότες. Ανέφερε πως η κάθε περιοχή έχει τα δικά της προβλήματα αλλά σε γενικές γραμμές τα σοβαρότερα προβλήματα αφορούν όλους όπως το ρεύμα, το πετρέλαιο, το κόστος, οι ελληνοποιήσεις.

