Στα διόδια της σήραγγας Ακτίου – Πρέβεζας το Σάββατο οι αγροτοκτηνοτρόφοι – Κάλεσμα συμμετοχής στη νέα κινητοποίηση

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Αιτωλοακαρνανία και αύριο Σάββατο (6.12.25) θα βρεθούν στο Άκτιο διεκδικώντας λύσεις για τα οξυμένα προβλήματά τους.

Όπως είχε κάνει γνωστό η «Συνείδηση» στα σχέδια των αγροτών ήταν ο συμβολικός αποκλεισμός των διοδίων στην υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου – Πρέβεζας. Με σημερινή τους ανακοίνωση οι Αγροτοκτηνοτροφικοί Σύλλογοι Ακτίου – Βόνιτσας και Κατούνας – Μεδεώνων ενημερώνουν για την απόφασή τους, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα συμμετοχής.

Η σχετική ενημέρωση

Οι Αγροτοκτηνοτροφικοί Σύλλογοι Ακτίου-Βόνιτσας και Κατούνας-Μεδεώνων θα πραγματοποιήσουμε κινητοποίηση αύριο Σάββατο 6 Δεκέμβρη, στις 12 το μεσημέρι, στα διόδια στο Άκτιο.

Καλούμε σε συμμετοχή κάθε αγρότη, κτηνοτρόφο, μελισσοκόμο και σε συμπαράσταση του αγώνα μας, σωματεία, συνδικάτα, συλλόγους, εργαζομένων, επαγγελματιών, νεολαίας και γυναικών.

*Φωτογραφία από την πρόσφατη κινητοποίηση στη Βόνιτσα