Στα δικαστήρια Ταχιάος – Κωνσταντοπούλου και το «θέλετε να ρίξουμε την κυβέρνηση;»

Στα δικαστήρια φαίνεται ότι οδηγείται η σύγκρουση που είχε απόψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής με τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νίκο Ταχιάο, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μίλησε για κακοποιά στοιχεία στην κυβέρνηση και δεν ανακάλεσε παρά την παράκληση – πρόκληση του θιγόμενου υφυπουργού.

«Εξαπέλυσε έναν βαρύτατο χαρακτηρισμό που θεωρείται προσβλητικός και συκοφαντικός σε ότι αφορά το πρόσωπό μου. Υπαινίχθη ότι είμαι κακοποιό στοιχείο. Είναι βαρύτατος υπαινιγμός και την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι είμαι ακραίος σεξιστής διότι έχω καταφερθεί εναντίον της. Έχω καταφερθεί. Αυτό όμως το οποίο είπε τώρα, είναι βαρύτατο. Επειδή σκέφτομαι πολύ σοβαρά να κινηθώ δικαστικά απέναντί της, την παρακαλώ πάρα πολύ να εξηγήσει τί εννοούσε και αν επιμένει στην διατύπωση αυτή θέλω να το γνωρίζω. Της δίνω μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσει τί είπε», ανέφερε ο Νίκος Ταχιάος διαδεχόμενος στο βήμα την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Τί δεν καταλάβατε; Δεν διώκεται ένας συρφετός μελών του κόμματός σας για εγκληματική οργάνωση; Δεν είναι κομμάτι της εγκληματικής οργάνωσης πρώην και εν ενεργεία υπουργοί της κυβέρνησής σας; Τι δεν καταλάβατε; Δεν είστε στο ίδιο κόμμα με την Σεμερτζίδου και τον Μαγειρία;» επανήλθε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, προκαλώντας νέα αντίδραση του υφυπουργού.

«Σας θεωρώ πανέξυπνη γυναίκα, έχετε επίγνωση όσων λέτε. Με απωθεί η λογική του Βισίνσκι. Λυπάμαι που έχετε τη λογική του Στάλιν: ”τους βάζω όλους από κάτω και τους παίρνω το κεφάλι”. Δεν ήμουν διπλανός κανενός Φραπέ και κανενός εσπρέσο μακιάτο…», ανταπάντησε ο Νίκος Ταχιάος και παρατήρησε ότι δεν είναι δυνατόν να εκτοξεύονται ύβρεις χωρίς να υπάρχουν συνέπειες. «Θα σκεφτώ πολύ σοβαρά τις συνέπειες αυτού του πράγματος. Θα κριθεί σε άλλες αίθουσες εάν έχω δίκιο εγώ ή εσείς», είπε τέλος.

Προηγουμένως η κυρία Κωνσταντοπούλου κατά την προσφιλή της τακτική του απουσιολόγου της αίθουσας, ήρθε σε αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν είπε ότι στα έδρανα του κόμματος δεν είναι κανένας και … διαπίστωσε με απογοήτευση ότι αν θελήσει να ρίξει τον Μητσοτάκη και δεν θα έχει πολλούς μαζί της.

Της απάντησε ο Χρήστος Γιαννούλης ο οποίος της καταλόγισε «συμπλεγματική και ανερμάτιστη ισοπέδωση των πάντων» και μιλώντας για «διαγκωνισμό με το υποδεκάμετρο για το ποιος εκφράζει καλύτερα τις αγωνίες των πολιτών».

Όταν δε η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέμεινε πως «είναι άδεια η αίθουσα», ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ της είπε ότι ο εχθρός δεν είναι στα αριστερά της αλλά στα δεξιά της.

«Εάν ήταν γεμάτα τα έδρανα της αντιπολίτευσης οι κυβερνητικοί δεν θα έκαναν παρέλαση», εξακολούθησε και κάλεσε την αντιπολίτευση να ρίξουν όλοι μαζί την κυβέρνηση.

«Θέλετε κύριοι να τους ρίξουμε; Στην αντιπολίτευση μιλάω! Εγώ θέλω και σας προσκαλώ να το κάνουμε και να μην τους αφήνουμε να ποδοπατάνε τον κόσμο!», είπε τέλος.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi