Στα χωράφια των Οινιαδών υπάρχει παράδοση εκμετάλλευσης ανθρώπων

Η υπόθεση στο Νεοχώρι Μεσολογγίου επιβεβαιώνει ότι η εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών γης στην περιοχή των Οινιαδών δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο, καθώς παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν.

Η υπόθεση της εμπορίας αλλοδαπών εργατών γης στο Νεοχώρι Μεσολογγίου είναι οπωσδήποτε μία δυσάρεστη περίπτωση, σε καμία όμως περίπτωση δεν κάνει κανέναν να πέσει από τα σύννεφα, καθώς κάτι παρόμοιο έχει συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν στη συγκεκριμένη περιοχή. Κάποτε τα θύματα ήταν εργάτες από χώρες των Βαλκανίων τώρα από το μακρινό Nεπάλ.

Μπορεί οι δύο αλλοδαποί για τους οποίους σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για εμπορία ανθρώπων να είναι οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση, με βάση την κοινή λογική όμως και οι ιδιοκτήτες των χωραφιών στα οποία οι αλλοδαποί πήγαιναν καθημερινά τους εργάτες από το Νεπάλ για δουλειά θα ήξεραν τι συνέβαινε. Κι αν δεν ήξεραν τα πάντα, θα γνώριζαν τα περισσότερα. Αποκλείεται να ήταν ανίδεοι και να μην γνώριζαν ποιοι είναι αυτοί που δουλεύουν στα χωράφια τους.

Ωστόσο σημασία έχουν οι πράξεις. Έτσι οι Πακιστανοί που εκμεταλλεύονταν τους εργάτες και τους κλείδωναν σε αποθήκη ωσάν να επρόκειτο για δούλους, θα πάνε στον Εισαγγελέα για κακούργημα, ενώ ο ημεδαπός με τα χωράφια για το πλημμέλημα της διευκόλυνσης παραμονής αλλοδαπών που στερούνται ταξιδιωτικών εγγράφων.

Εφημερίδα «Συνείδηση»