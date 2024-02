Σοκαρισμένος από την είδηση θανάτου του αρχηγού της ρωσικής αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, «ο οποίος έδωσε τη ζωή του αγωνιζόμενος για τα δημοκρατικά δικαιώματα και κατά της καταπίεσης», δηλώνει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στα αγγλικά, στο X.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκφράζει τα πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Appalled to learn the news of the death of opposition leader, Alexei Navalny, who gave his life fighting for democratic rights & against oppression. My most sincere condolences to his family & loved ones.

— Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) February 16, 2024