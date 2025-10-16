Σπύρος Σκιαδαρέσης: Νέα πρωτοβουλία αλληλεγγύης με δωρεά σχολικών ειδών σε περιοχή που επλήγη από τη φωτιά και την ευλογιά

Σχολικά είδη σε μαθητές πυρόπληκτων περιοχών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, αλλά και οικογενειών κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την ζωονόσο της ευλογιάς παρέδωσε η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα»- Σπύρος Σκιαδαρέσης, σε μία ακόμη πρωτοβουλία αλληλεγγύης και έμπρακτης στήριξης των ανθρώπων της περιφέρειας.

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της παράταξης, Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης, συνοδευόμενος από τον γραμματέα, Αθανάσιο Πυρρή και το μέλος, Νίκο Κάκκο, επισκέφθηκαν το Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο Λακκόπετρας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Στο Δημοτικό Σχολείο, την αντιπροσωπεία της παράταξης υποδέχτηκε η διευθύντρια, Αικατερίνη Σγουρού, ο υποδιευθυντής, Ευάγγελος Αγγελόπουλος και η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Χριστίνα Ανδρουτσόπουλου.

Από τα μέλη της «Νέας Δυτικής Ελλάδος» παραδόθηκαν σχολικά είδη και σχολικές τσάντες με τετράδια, γραφική ύλη, κ.α., ενώ οι εκπαιδευτικοί τους ξενάγησαν στους χώρους του σχολείου και στις σχολικές αίθουσες, οι οποίες φιλοξενούν 130 μαθητές.

Μάλιστα, ο κ. Σκιαδαρέσης είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει το μάθημα των Αγγλικών στην Γ’ Τάξη του Δημοτικού, έχοντας έναν όμορφο διάλογο με τους μαθητές για την «αγάπη», η οποία όπως είπε είναι η σημαντικότερη λέξη στα χείλη των ανθρώπων, που όταν βγαίνει αυθόρμητα από την καρδιά μας, πολλαπλασιάζεται και μετουσιώνεται σε πράξη στην καθημερινότητά μας.

Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία της «Νέας Δυτικής Ελλάδας» επισκέφθηκε το Γυμνάσιο Λακκόπετρας, όπου είχε συνάντηση με τη Διευθύντρια, Αναστασία Καλαμάκη και τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών. Αντίστοιχα, προσφέρθηκαν σχολικά είδη και γραφική ύλη για τους μαθητές του σχολείου και έγινε ενημέρωση για τις ελλείψεις και τις ανάγκες του σχολείου.

Να σημειωθεί πως ο κ. Σκιαδαρέσης παρέδωσε και στις δύο Διευθύντριες δώρο μία εικόνα του Αποστόλου Ανδρέου και μία ελληνική σημαία.

«Με αυτή τη μικρή συμβολική κίνηση θέλουμε να δείξουμε στα παιδιά μας τη δύναμη της αλληλεγγύης που αντανακλά την ελπίδα. Άλλωστε οι μαθητές μας και η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό θεμέλιο για ένα καλύτερο αύριο», ανέφερε ο κ. Σκιαδαρέσης.

Η περιφερειακή παράταξη ευχαριστεί και δημόσια όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της και προσέφεραν σχολικά είδη, τα βιβλιοπωλεία: Κουρδιστό Πορτοκάλι, Μείλιχος, Γωνιά του Βιβλίου, Ροδόπουλος, καθώς και το σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης.