Σπύρος Μαρτίκας: «Φάγανε 250.000 ευρώ από τον Παντελίδη το βράδυ του θανάτου του»

Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας, κατηγορούμενος ως αρχηγός κυκλώματος απάτης με επενδύσεις σε καζίνο, που εξαπάτησε μεταξύ άλλων τους Παντελή Παντελίδη το βράδυ του θανάτου του και τον πρώην παίκτη του Survivor, Σπύρο Μαρτίκα.

Ο ίδιος μίλησε στο Mega και την εκπομπή Live News για το πώς δρούσε το κύκλωμα και υποστήριξε ότι η σπείρα είχε αποσπάσει 250.000 ευρώ και από τον Παντελή Παντελίδη την ημέρα του θανάτου του σε τροχαίο δυστύχημα.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

«Αυτός έφερε πελάτες και επενδυτές και το έπαιζε και αυτός επενδυτής, χρησιμοποιώντας το όνομα του δικηγόρου και κουμπάρου του. σε σουίτα στο καζίνο Λουτρακίου “πουλούσε” την απάτη του. Το καζίνο δεν γνώριζε για όλο αυτό που συνέβαινε, αυτός χρησιμοποιούσε τα υπερκέρδη του καζίνο. Ήταν το καλύτερο σενάριο απόδοσης των κεφαλαίων σου. Έβλεπες μία μόστρα και μπροστά σου γινόταν το αλισβερίσι. Έδινε φαινομενικά λεφτά σε εκείνος που ζούσε στο καζίνο, και παραπλανούσε κόσμο. Τα διαμάντια τα εξαργύρωνε μαζί με το θύμα σε φίλο του κολλητό και γνωστό ενεχυροδανειστή. Μάλιστα, πλάσαρε ως διευθυντή του καζίνο τον συνεργό του», τόνισε ο γνωστός φαρμακοποιός.

Ο Σπύρος Μαρτίκας στη συνέχεια εξήγησε το πώς ακριβώς ξεκινούσε η όλη εξαπάτηση των θυμάτων, και με ποιον τρόπο έπειθε ο επιχειρηματίας τον κόσμο να επενδύσει φαινομενικά για να «αρπάξει» μεγάλα χρηματικά ποσά.

«Ζητούσαν 50.000 ευρώ για αρχή, με υπογραφή συμβολαίου και τα έπαιζαν μετρητά. Σε πλήρωναν σε 2 – 3 βδομάδες με 55.000 ευρώ, να μην χάσουν τα στατιστικά απόδοσης. Σε πλήρωναν 3 με 4 φορές, και μετά ξεκινούσε το πανηγύρι. Έλεγαν “δεν έχω μετρητά, θα σε πληρώσω σε χρυσό”. Σε πλήρωναν με χρυσό και σε πήγαιναν στον φίλο ενεχυροδανειστή για εξαργύρωση. Και μετά την εξαργύρωση, “στην έπεφταν” τύποι με κουκούλες και έστηναν δήθεν ληστεία. Έκλεβαν και μετά έλεγαν “μας έκλεψαν, μα ποιος ήξερε, ποιος μίλησε;”.

Στη συνέχεια έλεγαν “θες τα λεφτά σου πίσω και να βγάλεις περισσότερα; Φέρε πελάτες”. Τα ηχογραφούσα όλα μαζί με ένα φίλο μου και επί 1 χρόνο ενημέρωνα την ΓΑΔΑ και το ελληνικό FBI. Η αστυνομία έμαθε τι συμβαίνει στις παράνομες σουίτες. Τους ρωτούσα τι έγινε στη δική μου περίπτωση, και σιγά σιγά μου έλεγαν τι συνέβη. Όλο αυτό ξεσκέπασε την τεράστια εγκληματική οργάνωση. Ο κύριος έχει το νούμερο 1 στημένων παράνομων παιχνιδιών, ο ίδιος τα καυχιέται παντού», αποκάλυψε ο Σπύρος Μαρτίκας.

Για τον Παντελή Παντελίδη

Αναφορικά με το μοιραίο βράδυ της 18ης Φεβρουαρίου 2016, όταν σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα ο γνωστός τραγουδιστής Παντελής Παντελίδης, ο Σπύρος Μαρτίκας αποκάλυψε ότι πιο πριν ο επιχειρηματίας είχε στήσει «παγίδα» στον καλλιτέχνη και του «έφαγε» περίπου 250.000 ευρώ.

«Σε κορίτσια που τότε δούλευαν σε κατάστημά του, “δείτε πως ιδρώνει ο Παντελής Παντελίδης” την βραδιά που πέθανε. Θρήνησε όλη η Ελλάδα ένα ταλέντο εξαιτίας αυτού του εγκληματία. Δεν φοβάμαι. Ας με σκοτώσουν σήμερα, είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου, έχω καθαρή συνείδηση. Στον Παντελίδη έστησε παιχνίδι και του έφαγε πόσες χιλιάδες.

»Η λέσχη που έστηνε τον παράνομο τζόγο ήταν στο παλιό αεροδρόμιο, είχε δικούς του ανθρώπους για να φάνε λεφτά από τον Παντελίδη. Γύρω στις 250.000 ευρώ. Εκείνος τα έχασε, ήπιε αγχώθηκε, ίδρωσε και σκοτώθηκε».

