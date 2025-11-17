Σπύρος Μαρτίκας: «Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας με φάρμακα που έκλεψα από το φαρμακείο μου»

Μια δραματική και συγκλονιστική εξομολόγηση έκανε ο Σπύρος Μαρτίκας, μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» για μια πολύ δύσκολη περίοδο στη ζωή του, κατά την οποία αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με φάρμακα που έκλεψε από το φαρμακείο του.

Ο φαρμακοποιός αναφέρθηκε ανοιχτά στην εμπλοκή του στο κύκλωμα ψεύτικων επενδύσεων, ένα γεγονός που τον οδήγησε σε οικονομική και ψυχολογική κατάρρευση το καλοκαίρι του 2024. Η πίεση που βίωσε ήταν τόσο έντονη που τον οδήγησε στην απόφαση να αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

Τη στιγμή που ο Σπύρος Μαρτίκας βρισκόταν στα όρια της απόγνωσης, η παρέμβαση της συντρόφου του, Βρισηίδας Ανδριώτου, αποδείχθηκε καθοριστική και λυτρωτική όπως είπε.

«Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας με φάρμακα που έκλεψα από το φαρμακείο μου. Έλειπαν όλοι. Ήταν 8-9 Ιουλίου του 2024. Είναι δηλωμένο αυτό. Με είδε η Βρισηίδα από την κάμερα που είχαμε για το σκυλάκι μας, γιατί με παρακολουθούσε. Κατέβηκε η αδελφή μου για να με σώσει. Είχα καταγράψει σε ένα σημείωμα τι μου είχε συμβεί.

Από τότε άνοιξε ο Γολγοθάς μου. Ο υπαρχηγός με είχε προειδοποιήσει ότι δεν θα μιλήσω γιατί είμαι διάσημος. Δεχόμουν συνέχεια απειλές για να μη μιλήσω. Να κάνω εγώ απόπειρα αυτοκτονίας, ο πιο νοήμων άνθρωπος που υπάρχει;

Μου είπαν ότι για να πάρω πίσω τα λεφτά μου πρέπει να τους πάω πελάτες. Τότε ζώνομαι με κοριούς από την Ομόνοια. Τα βρήκα σε κάτι σάιτ. Έστησαν έναν φίλο μου για να ξαναζήσω την ιστορία μαζί του. Βγήκαμε για φαγητό με τον υπαρχηγό, καταγράφονται τα πάντα. Ξανά όλο το θέατρο από την αρχή. Ήταν η μόνη μου σωτηρία να με πιστέψει κάποιος. Όλη η αλήθεια μου γυμνή», ανέφερε ο Σπύρος Μαρτίκας.

Πηγή: newsbeast.gr