Σπύρος Κωνσταντάρας: «Νέα εποχή για την κατασκήνωση της Αγίας Σοφίας μετά από 50 χρόνια»

Νέα εποχή για την κατασκήνωση της Αγίας Σοφίας, ανέφερε σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας, μετά τον Αγιασμό για την επαναλειτουργία της μετά από 50 χρόνια.

Σε σχετική ανάρτηση, ο κ. Σπύρος Κωνσταντάρας αναφέρει: Πλήθος κόσμου στον Αγιασμό για την επαναλειτουργία της Κατασκήνωσης στην Αγία Σοφία δήμου Θέρμου προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ Δαμασκηνού και παρουσία του Πρωτοσύγκελου της ΙΜ κ Θεοκλήτου , του εφημέριου του χωριού π. Κωνσταντίνου Παπακωστόπουλου και του εφημέριου Αναλήψεως π. Αλεξάνδρου.

Η κατασκήνωση στην Αγία Σοφία Θέρμου , ύστερα από μισό αιώνα, επαναλειτουργεί σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, ανοίγοντας ξανά τις πύλες της για τα παιδιά μας και σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την περιοχή, χάρη στην χρηματοδότηση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Ευχαριστώ θερμά τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό για την πνευματική του καθοδήγηση, καθώς και όλους τους κληρικούς που τίμησαν με την παρουσία τους την τελετή.

Ι διαίτερες ευχαριστίες εκφράζω στην Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ. Δόμνα Μιχαηλίδου για το ξεχωριστό ενδιαφέρον της , καθώς και την πρώην Υπουργό κ. Σοφία Ζαχαράκη που στήριξε το Δήμο Θέρμου στο ξεκίνημα του εγχειρήματος επαναλειτουργίας της κατασκήνωσης. Ευχαριστίες στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Κωνσταντίνο Γλούμη-Ατσαλάκη και στην υπεύθυνη κατασκηνώσεων κα Δήμητρα Σακελλαρίδη για την παρουσία τους και την συμβολή τους ώστε να γίνει πραγματικότητα αυτό το όραμα.

Θερμά ευχαριστώ όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους, τους φορείς, τους πολίτες, που αγκάλιασαν αυτό το σπουδαίο έργο το οποίο θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή , καθώς και εργαλείο στήριξης της οικογένειας και αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος.

Ιδιαίτερη στιγμή της τελετής των εγκαινίων και του αγιασμού , αποτέλεσε η βράβευση της κας Αγγελικής και ιδρύτριας χήρας Φωτίου Γιαννακοπούλου, πρώτης αρχηγού της κατασκήνωσης το έτος 1950 , στην οποία οφείλουμε ευγνωμοσύνη για την προσφορά και το παράδειγμά της.

Ευχαριστίες στην κα Μαριάννα Γιαννακοπούλου , από το ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη , καθώς και στην κα Κατερίνα Γιαννακοπούλου που επιτελεί μέσα από το «Άλμα» σπουδαία κοινωνική δράση για τα άτομα με αναπηρία για την τιμητική παρουσία τους .

Η Αγία Σοφία Θέρμου γράφει ξανά ιστορία. Μετά το 1976 που ήταν το τελευταίο έτος λειτουργίας της κατασκήνωσης, τα παιδικά χαμόγελα επιστρέφουν και από φέτος – μετά από 50 ολόκληρα χρόνια - άρχισε ήδη να λειτουργεί μια δομή για την οποία όλοι είμαστε περήφανοι . Με συνεργασία, ενότητα και πίστη στο μέλλον συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τα παιδιά μας και για την πρόοδο του τόπου μας.

Ο Δήμαρχος Θέρμου Σπυρίδων Κωνσταντάρας

