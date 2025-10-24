Σπύρος Κωνσταντάρας: Δεν γλύτωσε από την πλημμύρα στο Μεσολόγγι ούτε ο δήμαρχος Θέρμου

Ούτε ο δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας, κατάφερε να γλυτώσει από την πλημμύρα που έπληξε το Μεσολόγγι.

Αντιμέτωπος με τα πλημμυρικά φαινόμενα στο Μεσολόγγι ήρθε την Πέμπτη το απόγευμα ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας, καθώς κατά την επιστροφή του από την Αθήνα οπού παραβρέθηκε σε συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κο Κώστα Τσιάρα και τον υφυπουργό ΥΠΑΑΤ κο Γιάννη Ανδριανό παρουσία του Δημάρχου Ι.Π Μεσολογγίου Σπύρου Διαμαντόπουλου του Δημάρχου Ξηρομερου Γιάννη Τριανταφυλλάκη και του Υφυπουργού Εργασίας κο Κώστα Καραγκούνη, είδε το υπηρεσιακό του αυτοκίνητο το οποίο είχε σταθμεύσει σε δρόμο απέναντι του Δημαρχείου Μεσολογγίου να είναι μέσα στο νερό.

Μην έχοντας άλλη επιλογή με το κινητό και έναν χαρτοφύλακα στο χέρι όπως θα δείτε και στις παρακάτω φωτογραφίες του aitosports.gr πήρε την απόφαση να διανύσει την απόσταση μέσα από τα νερά ώστε να μπει στο αυτοκίνητο του και να φύγει.

Φωτογραφια απο την συναντηση στην Αθηνα