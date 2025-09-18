Σπύρος Διαμαντόπουλος: «Ο Γιώργος Παυλάκης αφήνει πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό»

Σε συλλυπητήρια δήλωση προχώρησε ο Δήμαρχος Μεσολογγίου, κ. Σπύρος Διαμαντόπουλος, για την απώλεια του Μεσολογγίτη κάμεραμαν Γιώργου Παυλάκη.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του κ. Διαμαντόπουλου:

Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του Γιώργου Παυλάκη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με αφοσίωση και επαγγελματισμό την τέχνη της τηλεοπτικής κάλυψης για δεκαετίες. Ο Γιώργος, καθημερινός μας ενημερωτής και ο άνθρωπος που για χρόνια γέμιζε με εικόνα και βίντεο τα δελτία ειδήσεων, δεν είναι πια μαζί μας, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Η απώλειά του γέμισε με θλίψη όχι μόνο τον τόπο καταγωγής του, το Μεσολόγγι, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη χώρα μας. Για εμάς, πέρα από φίλος, ο Γιώργος υπήρξε και άμεσος συνεργάτης. Κάλυπτε τηλεοπτικά τις εκδηλώσεις του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και συνέβαλλε με την εμπειρία του στην προετοιμασία των εορτασμών της Διακοσιοστής Επετείου από την Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων, προσφέροντας πολύτιμες συμβουλές και καθοδήγηση.

Ήταν άνθρωπος ακέραιος, δοτικός και εργατικός. Άλλωστε, «έφυγε» επάνω στο καθήκον του, στο ρεπορτάζ το οποίο λάτρευε και στο οποίο ήταν πάντοτε τόσο προσηλωμένος. Μας «κέρδιζε» όλους με την απλότητά του, το χαμόγελό του και την απαράμιλλη ευγένειά του.

Αποχαιρετούμε έναν αγαπητό συνάδελφο και φίλο. Τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Καλό ταξίδι, φίλε Γιώργο, και καλό κουράγιο σε όλους μας.