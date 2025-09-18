Σπύρος Διαμαντόπουλος: Μήνυση σε βάρος του από την Πρόεδρο του Αγίου Θωμά - «Δεν καταπίνεται η προσβολή»

Μήνυση σε βάρος του Σπύρου Διαμαντόπουλου κατέθεσε η Πρόεδρος του Αγίου Θωμά, Ελένη Τσαλαφούτα, για την προσβολή προς το πρόσωπό της από τον Δήμαρχο Μεσολογγίου σε εκδήλωση στο χωριό.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος ο οποίος ήταν παρών στην εκδήλωση του καλοκαιριού αφιέρωσε τον χαιρετισμό του προς τους παραβρισκόμενους, σε κριτική για την Πρόεδρο επειδή είχε φέρει αντιρρήσεις στον τρόπο που ξεκίνησε το έργο των αθλητικών χώρων. Η Πρόεδρος είχε πει τότε ότι ο εργολάβος είχε ξεκινήσει το έργο χωρίς προηγούμενη απόφαση ανάθεσης του έργου και μετά από προηγούμενη σύνταξη μελέτης, με αποτέλεσμα αυτό να σταματήσει για λίγο καιρό. Με αφορμή αυτό ο Δήμαρχος εξαπέλυσε κατηγορίες προς την κα Τσαλαφούτα, οι οποίες την προσέβαλλαν όπως λέει η ίδια. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να καταθέσει μήνυση εναντίον του κ. Διαμαντόπουλου.

Οπότε το θέμα θα λυθεί στις Δικαστικές αίθουσες, αφού η κα Τσαλαφούτα κατηγορήθηκε από τον Δήμαρχο δημοσίως για εκφοβισμό της Δημοτικής Αρχής και πολλά άλλα και μετά από αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το κοινοτικό κατάστημα για τις ανάγκες της κοινότητας, μετά από απόφαση του Δημάρχου να της αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα.

