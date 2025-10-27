Σπύρος Διαμαντόπουλος: Η 28η Οκτωβρίου συμβολίζει τις διαχρονικές θυσίες των προγόνων μας

Στα διαχρονικά μηνύματα που απορρέουν από την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 αναφέρθηκε με δήλωσή του ο Σπύρος Διαμαντόπουλος.

Ο δήμαρχος Μεσολογγίου με αφορμή τη συμπλήρωση 85 χρόνων από το «Όχι» στους Ιταλούς κατακτητές σημείωσε ότι ότι οι αγώνες για ελευθερία, δικαιοσύνη και πρόοδο είναι διαρκείς.

Η ανακοίνωση:

Αγαπητοί συμπολίτες,

Η 28η Οκτωβρίου είναι μια ημέρα που ενώνει όλους τους Έλληνες, τιμώντας τον ηρωικό αγώνα του 1940 και το «ΟΧΙ» που είπε ο ελληνικός λαός απέναντι στη φασιστική απειλή. Αυτή η ημέρα συμβολίζει τις διαχρονικές θυσίες των προγόνων μας για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας.

Φέτος, καθώς συμπληρώνονται 85 χρόνια από το Έπος του ’40 και το βλέμμα όλων μας είναι στραμμένο στη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου, η μνήμη των αγώνων αυτών γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ. Η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, σύμβολο αντίστασης και αυτοθυσίας, συνδέει τις δύο αυτές επετείους, καθώς οι πρόγονοί μας ποτέ δεν δίστασαν και ποτέ δεν έσκυψαν το κεφάλι μπροστά σε κανέναν εχθρό. Αντιθέτως, σε κάθε περίπτωση που η Πατρίδα το ζητούσε, αποδείκνυαν ότι ήταν έτοιμοι να δώσουν και τη ζωή τους για αυτήν.

Η 28η Οκτωβρίου μας θυμίζει ότι η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, αλλά κατακτιέται με αγώνα και ενότητα. Η Ελλάδα του 2025, αν και αντιμετωπίζει σύγχρονες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η γεωπολιτική αστάθεια και οι κοινωνικές ανισότητες, καλείται να αντλήσει δύναμη από την ιστορία της και να συνεχίσει να προοδεύει με αξίες που στηρίζονται στη συλλογικότητα και τη θυσία για το κοινό καλό.

Η αυριανή ημέρα θα αποτελέσει υπενθύμιση ότι οι αγώνες για ελευθερία, δικαιοσύνη και πρόοδο είναι διαρκείς. Ας κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη των ηρωικών προγόνων μας και ας αγωνιζόμαστε με το ίδιο πάθος για την πρόοδο και την ευημερία της πατρίδας μας.

Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες!

Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Σπύρος Διαμαντόπουλος