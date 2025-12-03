Σπύρος Διαμαντόπουλος για 3η Δεκεμβρίου: Ευθύνη όλων μας μια πραγματικά συμπεριληπτική κοινωνία

Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία εξέδωσε ο δήμαρχος Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος υπενθυμίζοντας την ευθύνη όλων μας για μια πραγματικά συμπεριληπτική κοινωνία.

Η σημερινή ημέρα, 3 Δεκεμβρίου, καθιερωμένη από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως «Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία», αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να στρέψουμε την προσοχή μας στα άτομα με αναπηρία, να αναλογιστούμε τις ανάγκες τους αλλά και να αναγνωρίσουμε τις δυνατότητές τους και τη σημαντική συμβολή τους στην κοινωνία μας.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία μάς καλεί να αναρωτηθούμε με ποιον τρόπο, ως άτομα αλλά και ως κοινότητα, μπορούμε να στηρίξουμε την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή τους στη ζωή της πόλης μας. Να εξασφαλίσουμε ότι απολαμβάνουν την αποδοχή, τον σεβασμό που δικαιούνται και την ισότητα που πρέπει να είναι αυτονόητη, χωρίς αποκλεισμούς και εμπόδια.

Στο Μεσολόγγι, μια πόλη με βαθιά ιστορία, αξίες ελευθερίας και προσφοράς, έχουμε το χρέος να μετατρέπουμε καθημερινά αυτές τις αξίες σε πράξη. Να χτίζουμε μια πόλη που εμπνέει, που στηρίζει, που δίνει χώρο και φωνή σε κάθε άνθρωπο. Μια πόλη αντάξια του πνεύματος της Ιερής Πόλης: ανθρώπινη, ανοιχτή και συμπεριληπτική.

Από τα καθημερινά και ουσιαστικά ζητήματα, όπως η ανεμπόδιστη προσβασιμότητα στους δημόσιους χώρους, η διευκόλυνση της μετακίνησης και η εξάλειψη συμπεριφορών που, έστω και άθελά μας, δυσχεραίνουν τη ζωή ανθρώπων με αναπηρία, ηλικιωμένων ή γονιών με καροτσάκια, έως το δικαίωμα στην επικοινωνία, την εκπαίδευση, την εργασία και την κοινωνική συμμετοχή, γίνεται ξεκάθαρο ότι όλοι μπορούμε να συμβάλουμε στη δημιουργία μιας πόλης πραγματικά συμπεριληπτικής.

Μιας πόλης που δεν αφήνει κανέναν στο περιθώριο, αλλά αγκαλιάζει κάθε πολίτη και του\ προσφέρει τον χώρο και τις προϋποθέσεις να ζήσει με αξιοπρέπεια, ισότητα και ευκαιρίες.