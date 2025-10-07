Σπυρίδων Αναστασίου: Θρήνος στα Καλύβια Αγρινίου για το θάνατο του 63χρονου

Στο πένθος βυθίστηκαν τα Καλύβια Αγρινίου, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Σπυρίδων Αναστασίου του Βασιλείου, σε ηλικία 63 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025, στις 12:30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καλυβίων.

Η σορός θα βρίσκεται στην Εκκλησία ένα τέταρτο νωρίτερα από τις 12:15 μ.μ., όπου συγγενείς και φίλοι θα μπορέσουν να πουν το τελευταίο «αντίο».

Τον εκλιπόντα θρηνούν τα αδέλφια, τα ανίψια, τα εγγόνια και οι λοιποί συγγενείς.