Σπουδαία διάκριση για το Ελληνικό Μπριτζ και συμμετοχή Αγρινιωτών αθλητών

Επιτυχημένη συμμετοχή είχαν αθλητές του Αγρινίου στο 15ο Ευρωπαϊκό Νέων Μπριτζ στα ζεύγη.

Συγκεκριμένα οι : Μάντυ Μπεληγιάννη και Δημήτρης Κατσακιώρης στον τελικό της UNDER 16 κατέκτησαν την 8 η θέση από 21 ζεύγη, οι Μιχάλης Σούμπλης και Ιάσονας Παπασπύρου στον τελικό της UNDER 21 ήταν 14οι και 18οι αντίστοιχα από τα 40 ζεύγη, οι Κυριάκος Τσεκίρογλου – Δημήτρης Παπασπύρου και Φάνης Βέλλιος – Θωμάς Οικονόμου που έχασαν την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της κατηγορίας τους, κυριολεκτικά στο νήμα, στο μικρό τελικό της UNDER 16 (6οι κι 8οι αντίστοιχα) σε σύνολο 13 συμμετοχών, Γιάννης Οικονομόπουλος – Δημήτρης Καπίρης και

Κωνσταντίνος Σκουρτσίδης – Κώστας BENGUIGUI στον τελικό της παρηγοριάς (President'΄s Cup), 17οι και 31οι σε σύνολο 54 συμμετοχών.

Μεγάλη επιτυχία για το Ελληνικό μπριτζ ήταν οι δυο πρωτιές στο 15ο Ευρωπαϊκό Νέων στα ζεύγη. Στην κατηγορία των κοριτσιών UNDER 26, η Κωνσταντίνα Τζιάρα κι η Ιωάννα Πολλάτου επικράτησαν σχετικά εύκολα ενώ στα αγόρια UNDER 26 οι Φίλιππος Κρίτσαλης και Παναγιώτης Σκορδάς, πάνω στο νήμα, στην τελευταία διανομή, πήραν το χρυσό μετάλλιο στο φώτο-φίνις (57,76% και 57,46% οι 2οι Ολλανδοί).

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τους αθλητές, τους προπονητές τους, την Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ, τη χορηγό των Παίδων (UNDER 16) κ. Ίνγκριντ Λυγινού και σε όσους άλλους βοήθησαν για να πετύχει τους στόχους της η Ελληνική αποστολή. Επόμενος στόχος, Παγκόσμιο Ομάδων Νέων που ξεκίνησε σήμερα 31 Ιουλίου με συμμετοχή δύο Ελληνικών ομάδων στις κατηγορίες UNDER 26 & UNDER 16.

Την πρωταθλήτρια ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου βράβευσε ο δήμαρχος