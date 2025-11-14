Σπάρτο Αμφιλοχίας: Έτσι είναι πλέον κεντρικός δρόμος μετά την πεζοδρόμηση από τον Δήμο

Στο πλαίσιο μελέτης για την ανακατασκευή του δρόμου που διασχίζουν καθημερινά μόνιμοι κάτοικοι, καθώς και επισκέπτες, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, ο Δήμος Αμφιλοχίας και η Τεχνική Υπηρεσία προχώρησαν σε όλες τις ενέργειες δημοπράτησης, ανάθεσης και ολοκλήρωσης του έργου ανάπλασης του δρόμου που συνδέει την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου με την Εθνική Οδό Αμφιλοχίας – Βόνιτσα. Η παρέμβαση περιλάμβανε βελτίωση του οδοστρώματος, πεζοδρόμηση με κυβόλιθους, αγωγό ομβρύων, αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης, και προσθήκη ηλεκτροφωτισμού.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση, το έργο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020» και συγχρηματοδότησης από το Ε.Τ.Γ.Α. στο πλαίσιο πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα της ΟΤΔ: ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.