Σπαρακτική ανάρτηση του Φάνη Σπανού για τον θάνατο του 20χρονου Μάριου από τη Χαλκίδα, θύματος οπαδικής συμπλοκής

Σπαρακτική είναι η ανάρτηση στο facebook του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού για τον θάνατο του 20χροου Μάριου από τη Χαλκίδα,θύματος οπαδικής συμπλοκής. Αξίζει να τονίσουμε πως η νεκρώσιμη ακολουθία του νεαρού έγινε σήμερα Παρασκευή 07.11.25 το μεσημέρι.

Δείτε την ανάρτηση του κ. Σπανού:

“Μια κραυγή…

Μόλις επέστρεψα από την εξόδιο του αδικοχαμένου εικοσάχρονου Μάριου…

Μπορούμε να πούμε πολλές σκέψεις. Για την απόδοση ευθυνών, για τις πολιτικές πρόληψης της οπαδικής βίας, για τα μηνύματα στα σχολεία και στο σπίτι… Και είναι όλα σωστά, όλα απαραίτητα…

Αλλά αυτή τη στιγμή και συγχωρήστε με, γράφω με φόρτιση, μου βγαίνει μόνο μια κραυγή…

Μην το κάνετε αυτό, ρε γαμώτο, πραγματικά μη…

Αγαπήστε την μπάλα, αγαπήστε την ομάδα σας, αγαπήστε ακόμη και τον σύνδεσμό σας… Χαρείτε, στεναχωρηθείτε, φωνάξτε, κλάψτε… Ζήστε το με πάθος… Αλλά όχι αυτό, ρε παιδιά…

Μην αφήσετε, μην αφήσουμε όλοι, να χαθεί άλλος νέος άνθρωπος από τα οπαδιλίκια… Μη μαυρίσει άλλο σπίτι από ένα τόσο ανούσιο μίσος…