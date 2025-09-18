Σπαρακτική ανάρτηση της συζύγου του Γιώργου Παυλάκη: «Σε περιμένω… Ακούς;;;»

Η σύζυγος του κάμεραμαν του ΑΝΤ1 Δυτικής Ελλάδας, Γιώργου Παυλάκη, δεν μπορεί να πιστέψει ότι έφυγε για πάντα. Η σπαρακτική ανάρτησή της σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνει τον πόνο της απώλειας του αγαπημένου της

Βαρύ πένθος σκόρπισε ο ξαφνικός θάνατος του 54χρονου Γιώργου Παυλάκη, του αγαπημένου κάμεραμαν του ΑΝΤ1 Δυτικής Ελλάδας, που «έφυγε» αιφνιδίως την ώρα του καθήκοντος.

Η σύζυγός του, Αγγελική Σύρρου, μην μπορώντας να συνειδητοποιήσει την απώλεια, προχώρησε σε μια σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα λόγια της συγκλονίζουν:

«…μου κάνεις πλάκα το ξέρω… Σε περιμένω… Ακουυυυς??????»



Μέσα σε λίγες μόνο λέξεις αποτυπώνεται ο απέραντος πόνος και η άρνηση να δεχθεί ότι ο άνθρωπος της ζωής της «έφυγε» για πάντα.

Ο θάνατος του Γιώργου Παυλάκη έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, τον δημοσιογραφικό κόσμο αλλά και όσους τον γνώριζαν, καθώς υπήρξε ένας ιδιαίτερα αγαπητός άνθρωπος, οικογενειάρχης και επαγγελματίας.