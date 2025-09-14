Σπανούλης: «Το μετάλλιο αφιερωμένο σε όλους τους Έλληνες εδώ και στην ξενιτιά»

Ο Σπανούλης αφιέρωσε το μετάλλιο «σε όλη την Ελλάδα, εδώ και στην ξενιτιά», μιλώντας για μια ομάδα «μια γροθιά» που λύτρωσε τη χώρα στον μικρό τελικό με τη Φινλανδία.

Η Ελλάδα ξανά στο βάθρο της Ευρώπης, «χάλκινη» και περήφανη, έπειτα από έναν μικρό τελικό στο Eurobasket 2025 που έμοιαζε με έπος και κατέληξε σε θρίαμβο με 92-89 επί της Φινλανδίας, χαρίζοντας στην Εθνική το πρώτο της μετάλλιο μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Ο πάγκος εξερράγη, οι εξέδρες έγιναν ένα ελληνικό κύμα, και στο κέντρο αυτής της εικόνας ο Βασίλης Σπανούλης, ο άνθρωπος που γύρισε τον διακόπτη της πίστης, μίλησε με καρδιά για μια ομάδα που αρνήθηκε να λυγίσει.

Δηλώσεις Σπανούλη

Με εμφανή συγκίνηση, ο ομοσπονδιακός τεχνικός αφιέρωσε το μετάλλιο «σε όλη την Ελλάδα — στους Έλληνες εδώ και στην ξενιτιά», υπογραμμίζοντας πως «όλοι μαζί, μια ομάδα, μια γροθιά, κάναμε μια εκπληκτική εμφάνιση και ολοκληρώσαμε ένα εξαιρετικό τουρνουά».

Παραδέχτηκε πως «κάναμε ένα κακό παιχνίδι με την Τουρκία, αδικήσαμε τους εαυτούς μας», όμως η ανταπόκριση ήταν άμεση: «μαζέψαμε τα κομμάτια μας, παρουσιαστήκαμε έτοιμοι και πήραμε αυτό που αξίζαμε». Έστειλε «πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά», ευχαριστώντας όσους στήριξαν την προσπάθεια «ακόμη και τα παιδιά που δεν ήταν εδώ», και δεν έκρυψε την πίστη του πως «στα επόμενα χρόνια δεν θα έχουμε τέτοια χτυποκάρδια — ο Θεός μας βοήθησε, αλλά πάνω απ’ όλα βοηθήσαμε ο ένας τον άλλον».

Πηγή: protothema.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi