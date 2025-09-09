Σπάνιο θέαμα ανοιχτά της Ικαρίας: Καταγράφηκε ζιφιός πάνω από τη θαλάσσια τάφρο

Ένα σπάνιο θαλάσσιο θέαμα κατέγραψε το Ινστιτούτο «Αρχιπέλαγος» ανοιχτά της Ικαρίας, πάνω από τη θαλάσσια τάφρο: έναν ζιφιό (Cuvier’s beaked whale), το πιο μυστηριώδες κητώδες των ελληνικών θαλασσών.

Ο ζιφιός αποτελεί ένα από τα λιγότερο μελετημένα είδη κητωδών παγκοσμίως και συνάμα ένα από τα πιο δύσκολα να μελετηθούν, καθώς αποφεύγει συστηματικά την επαφή με σκάφη ή με τον άνθρωπο.

Σε αντίθεση με άλλα έξι είδη θαλάσσιων θηλαστικών που παρακολουθούνται στην περιοχή και τα οποία επιτρέπουν ή ακόμα αναζητούν την αλληλεπίδραση με τα σκάφη, οι ζιφιοί επιτρέπουν την προσέγγιση μόνο σε ένα: το παλαιότερο σκάφος του «Αρχιπελάγους». Το πλοιάριο αυτό διατηρεί το ίδιο ακουστικό αποτύπωμα εδώ και 24 χρόνια, περίοδο κατά την οποία οι ερευνητές παρακολουθούν συστηματικά τους μόνιμους πληθυσμούς ζιφιών του Αιγαίου.

Η ικανότητα του ζιφιού να πραγματοποιεί εντυπωσιακές καταδύσεις – με ρεκόρ σχεδόν 3.000 μέτρα βάθος και διάρκεια πάνω από δύο ώρες – τον καθιστά έναν πραγματικό «μάστερ» των θαλάσσιων αβύσσων. Παρόλα αυτά, στο Αιγαίο καταγράφεται σε μικρές ομάδες, σε περιοχές όπου τα βαθιά νερά συναντούν τα ρηχότερα.

Η συνεχής παρουσία τους στις ίδιες περιοχές του Αρχιπελάγους εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες υπογραμμίζει τη σημασία της θαλάσσιας τάφρου της Ικαρίας και γενικότερα των βαθιών θαλάσσιων οικοσυστημάτων του Αιγαίου.

