Σπάνια εμφάνιση! Η πράσινη χελώνα που “κατέκτησε” τον Αμβρακικό Κόλπο

Μια μοναδική στιγμή για τη φύση εκτυλίχθηκε στον Αμβρακικό Κόλπο, όπου παρατηρήθηκε μια σπάνια πράσινη χελώνα.

Το γεγονός αυτό αποτελεί μόλις την τέταρτη καταγεγραμμένη εμφάνιση του είδους στην περιοχή, προκαλώντας ενθουσιασμό στους ντόπιους και τους επισκέπτες.

Οι παρατηρητές από το ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ κατέγραψαν εικόνες της χελώνας να κολυμπά ήρεμα στα καθαρά νερά του κόλπου, αναδεικνύοντας την πλούσια βιοποικιλότητα του Αμβρακικού. Το γεγονός υπογραμμίζει τη σημασία της προστασίας των φυσικών οικοσυστημάτων και τη διατήρηση της άγριας ζωής στη χώρα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες σπάνιες εμφανίσεις καταδεικνύουν την αξία του Αμβρακικού ως καταφύγιο για απειλούμενα είδη και ενθαρρύνουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

epiruspost.gr