Σπάνια εμφάνιση! Η πράσινη χελώνα που “κατέκτησε” τον Αμβρακικό Κόλπο

prasinh-chelona-amvrakikos

Μια μοναδική στιγμή για τη φύση εκτυλίχθηκε στον Αμβρακικό Κόλπο, όπου παρατηρήθηκε μια σπάνια πράσινη χελώνα.

Το γεγονός αυτό αποτελεί μόλις την τέταρτη καταγεγραμμένη εμφάνιση του είδους στην περιοχή, προκαλώντας ενθουσιασμό στους ντόπιους και τους επισκέπτες.

Οι παρατηρητές από το ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ κατέγραψαν εικόνες της χελώνας να κολυμπά ήρεμα στα καθαρά νερά του κόλπου, αναδεικνύοντας την πλούσια βιοποικιλότητα του Αμβρακικού. Το γεγονός υπογραμμίζει τη σημασία της προστασίας των φυσικών οικοσυστημάτων και τη διατήρηση της άγριας ζωής στη χώρα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες σπάνιες εμφανίσεις καταδεικνύουν την αξία του Αμβρακικού ως καταφύγιο για απειλούμενα είδη και ενθαρρύνουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

epiruspost.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ολοκληρώνονται σταδιακά οι εργασίες στο λιμάνι της Ναυπάκτου

Ολοκληρώνονται σταδιακά οι εργασίες στο λιμάνι της Ναυπάκτου

Ολοκληρώνονται σταδιακά οι εργασίες στο λιμάνι της Ναυπάκτου, στο σημείο όπου θα δένουν τα σκάφη και οι βάρκες.

04 Οκτ 2025

Ετικέτες: Αμβρακικός Κόλπος, ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΕΛΩΝΑ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;