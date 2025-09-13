Σπάνια ασθένεια «χτύπησε» τη Ρούλα Πισπιρίγκου: Μάχη με τον λύκο και τον καρκίνο

Σπάνια ασθένεια «χτύπησε» την ισοβίτισσα Ρούλα Πισπιρίγκου, με κύριο το αυτοάνοσο νόσημα ερυθηματώδη λύκο, ενώ στον οργανισμό της έχουν εντοπιστεί προκαρκινικά κύτταρα και δυσπλασίες.

Επί σειρά μηνών η Ρούλα Πισπιρίγκου είχε βρεθεί στο επίκεντρο της μεγάλης υπόθεσης της δολοφονίας των τριών παιδιών της. Κάθε πτυχή της ζωής της είχε τεθεί στο μικροσκόπιο και εξεταζόταν εξονυχιστικά από τα βλέμματα της κοινής γνώμης, του Τύπου αλλά και των Αρχών. Μετά και τις πρωτόδικες καταδικαστικές αποφάσεις, θα περίμενε κανείς πως η πρώτη μπόρα της κατακραυγής θα περνούσε και η εκτέλεση των βαρύτατων ποινών θα ήταν πλέον η νέα της καθημερινότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «ON time» αναφέρουν πως η ισοβίτισσα Ρούλα Πισπιρίγκου έχει άλλα, σοβαρότερα προβλήματα να αντιμετωπίσει. Προβλήματα που αφορούν την υγεία της, κάτι που έρχεται να τονίσει μια παραδοξότητα, καθώς σε παρελθόντα χρόνο είχε κάνει πολλές αναφορές σε ασθένειες που υποστήριζε πως αντιμετώπιζε, ωστόσο κανείς δεν φαίνεται να την πίστευε. Ειρήσθω εν παρόδω, ας σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια της πρωτόδικης εκδίκασης για το θάνατο της Τζωρτζίνας δεν είχε γίνει εκτενής αναφορά στα προβλήματα υγείας της.

Το πρώτο και σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η 37χρονη πλέον δολοφόνος των παιδιών της, σύμφωνα και με τις δικαστικές αποφάσεις, είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα. Πρόκειται για τον ερυθηματώδη λύκο, που στην προκειμένη περίπτωση έχει προκαλέσει επιπλοκές στα οστά και στο νευρικό της σύστημα. Ως αποτέλεσμα αυτών των συμπτωμάτων, πληροφορίες αναφέρουν πως η Ρούλα Πισπιρίγκου ταλαιπωρείται από δυσκαμψία, που φέρεται ως σπάνιο σύμπτωμα του λύκου, ενώ επιπρόσθετα έχουν εμφανιστεί και οι γνωστές δερματικές ανωμαλίες που συνοδεύουν τη νόσο. Πηγές κοντά στη Ρούλα Πισπιρίγκου σημειώνουν πως η έκτασή τους καταλαμβάνει πλέον έως και το 80% του σώματός της.

Χτυπά την πόρτα ο καρκίνος

Την ίδια στιγμή, πάντως, μια τραγική ειρωνεία κάνει την εμφάνιση στη ζωή της Ρούλας Πισπιρίγκου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η γυναίκα η οποία καταδικάστηκε για το θάνατο των τριών κοριτσιών της αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας γυναικολογικής φύσεως. Πληροφορίες αναφέρουν πως στον οργανισμό της έχουν εντοπιστεί προκαρκινικά κύτταρα, όπως και δυσπλασίες. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, ο καρκίνος δεν έχει εκδηλωθεί και η κατάσταση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

Είναι εντυπωσιακό πάντως το γεγονός πως κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας και τη διαδικασία λήψης καταθέσεων, πρόσωπο από το περιβάλλον της Ρούλας Πισπιρίγκου είχε κατηγορήσει την 37χρονη πως έλεγε ψέματα ότι δήθεν έπασχε από καρκίνο με σκοπό να κρατήσει αυτούς που ήθελε κοντά της. Στην ίδια κατάθεση, η 37χρονη φέρεται να είχε εμφανίσει ένα παραποιημένο έγγραφο που δήθεν επιβεβαίωνε την ασθένειά της. Σύμφωνα με το μάρτυρα, το έγγραφο αφορούσε τη γιαγιά της καταδικασθείσας και όχι την ίδια.

Από φυλακή σε φυλακή

Όλα τα προηγούμενα εξηγούν τους λόγους για τους οποίους η Ρούλα Πισπιρίγκου μετακινείται συνεχώς από φυλακή σε φυλακή και συγκεκριμένα από το γυναικείο κατάστημα κράτησης Ελαιώνα Θήβας στον Κορυδαλλό. Σύμφωνα με την «ON time» σημειώνουν πως η 37χρονη κάθε Πέμπτη και Παρασκευή βρίσκεται στο κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού λόγω του ότι πρέπει να υποβάλλεται σε συστηματικές θεραπείες. Κατά το πρόσφατο διάστημα είχε διαρρεύσει πως η 37χρονη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τις συγκρατούμενές της στον Ελαιώνα και γι’ αυτό ζητούσε τη μόνιμη μεταφορά της στην Αττική. Όπως φαίνεται, όμως, οι συνεχείς μετακινήσεις οφείλονται ως επί το πλείστον στα προβλήματα υγείας.

Τα παραπάνω πάντως επιβεβαιώνονται σε ένα βαθμό και από τη συνήγορο υπεράσπισης της 37χρονης. Σε επικοινωνία με τη νομικό Βάσω Πανταζή, επιβεβαίωσε πως η Ρούλα Πισπιρίγκου αντιμετωπίζει απανωτές αλλά και μόνιμες περιπέτειες με την υγεία της και έχουν ήδη κατατεθεί σχετικά αιτήματα μόνιμης μεταφοράς της στον Κορυδαλλό, προκειμένου να συνεχιστούν οι θεραπείες της χωρίς την ταλαιπωρία της εβδομαδιαίας μετακίνησης.

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η ποινικολόγος και πρώην συνεργάτιδα του αείμνηστου Αλέξη Κούγια βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας, καθώς το Εφετείο για την υπόθεση της δολοφονίας της Τζωρτζίνας έχει δρομολογηθεί για τον προσεχή Ιανουάριο.