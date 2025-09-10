Σπ. Σκιαδαρέσης: «Με τη νέα σχολική χρονιά υποδεχόμαστε κάθε καινούρια προσδοκία»

Σε ένα συγκινητικό μήνυμα προχώρησε ο Σπύρος Σκιαδαρέσης, επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα», με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Η ανακοίνωση:

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα», Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης, αναφέρει σε μήνυμά του «Καλά μου παιδιά,

Από σήμερα δίνετε πάλι ζωή στα σχολεία μας. Καλωσορίζοντας τη νέα χρονιά υποδεχόμαστε και κάθε καινούρια πρόκληση, ευκαιρία και προσδοκία.

Τα σχολεία μας, είναι ο δικός σας χώρος για να σμιλεύσετε τις ικανότητές σας, να ανοίξετε νέους δρόμους στη γνώση, να δημιουργήσετε σχέσεις ζωής, να χτίσετε τις βάσεις για το μέλλον σας, να αποκτήσετε νέες εμπειρίες.

Προσπαθήστε να αξιοποιήσετε κάθε δυνατότητα που σας δίνεται και μην ξεχνάτε πως η γνώση είναι το πιο ουσιαστικό εφόδιο και είναι αυτό που θα πρέπει να αναζητάτε συνεχώς γιατί είναι ανεξάντλητη…

Με την ιδιότητα και του Εκπαιδευτικού, είμαι βέβαιος ότι όλοι μαζί, με αλληλεγγύη και συνεργασία, θα κάνουμε και αυτή τη σχολική χρονιά ξεχωριστή!

Με αισιοδοξία, δημιουργικότητα και υπευθυνότητα, σας υποδεχόμαστε στις σχολικές αίθουσες και σας ευχόμαστε πρόοδο, υγεία και δύναμη, για να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία και να απολαύσουμε κάθε επιτυχία.

Εύχομαι τέλος, καλή χρονιά και δύναμη σε όλους τους συναδέλφους Εκπαιδευτικούς, συνεχίζοντας με τον ίδιο ζήλο, να καθοδηγούμε τα παιδιά, ως Παιδαγωγοί, αντιμετωπίζοντας τις οποιεσδήποτε δυσκολίες. Σε όλους εμάς δε τους γονείς και κηδεμόνες, να βρισκόμαστε - όπως πάντα - δίπλα στα παιδιά μας, με υπομονή, φροντίδα και προπάντων, ΑΓΑΠΗ!

Καλή σχολική χρονιά λοιπόν σε όλες και όλους! Ξεκινάμε!!!».