Σπ. Κωνσταντάρας: Χρειάζονται σωστές πολιτικές για να σταθεί μια οικογένεια. Με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας της ΚΕΔΕ, ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας, έκανε στη σχετική θεματική ενότητα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ την ανάλογη εισήγηση πρόταση για λογαριασμό των Δήμων.

Ο Δήμαρχος μιας περιοχής που έχει πληγεί έντονα από τη δημογραφική κρίση επέμεινε αρκετά σε πολιτικές που να στηρίζουν την οικογένεια σε σχέση με ορισμένα θέματα όπως η στεγαστική κρίση.

«Πως είναι δυνατόν μια οικογένεια να σταθεί, όταν ένα παιδί περνάει στη Φλώρινα στο πανεπιστήμιο και ένα βρίσκεται στην Πάτρα και επειδή υπάρχει μία διαφορά στα μόρια δεν μπορεί να μεταγραφεί στο πανεπιστήμιο. Βεβαίως υπάρχει μία ασφάλεια κατά την κρίση του Υπουργείου Παιδείας ως προς τη γνώση, εκεί όμως που υπάρχει ανασφάλεια είναι στο οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν μπορεί να στηρίξει δύο – τρία σπίτια πολλές φορές» είπε χαρακτηριστικά ο Σπύρος Κωνσταντάρας και πρόσθεσε: «Δεν μπορεί να γίνει οικογένεια, όταν στην Αθήνα χρειάζεται 1.000€ ενοίκιο για 50 τετραγωνικά, δεν μπορεί φοιτητής να σταθεί για να συνεχίσει τις σπουδές του, όταν δεν υπάρχει μία σωστή στεγαστική πολιτική και όχι μία πολιτική “πάμε και όπου βγει”»…

Με άλλο παράδειγμα, που έφερε ο Σπύρος Κωνσταντάρας, έθιξε το ζήτημα της συνυπηρέτησης στο δημόσιο τομέα, που πολύ συχνά δεν είναι εφικτό για ένα ανδρόγυνο.

Εφημερίδα “Συνείδηση”