Σπ. Κωνσταντάρας : «Αυτοί που πουλάνε τα μπλουζάκια για την Τριχωνίδα, γιατί δεν έβαλαν το δικηγορικό γραφείο, που πρότειναν και στο Δήμο Αγρινίου;»

«Αυτοί που πουλάνε τα μπλουζάκια για την Τριχωνίδα, γιατί δεν έβαλαν το δικηγορικό γραφείο, που πρότειναν και στο Δήμο Αγρινίου;», ανέφερε ο δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου για το έργο της «Aqua Resistance».

Μπορεί αυτή τη φορά η συζήτηση για την αντλησιοταμίευση στο Θέρμο να μην είχε τις… παρεκτροπές του περασμένου Φεβρουαρίου, ωστόσο από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο της “Aqua Resistance” δεν έλειψαν και οι εντάσεις μεταξύ Δημοτικής Αρχής και αντιπολίτευσης.

Ως συνέχεια, φυσικά, της σφοδρής αντιπαράθεσης που σημειώθηκε μεταξύ των όταν στις αρχές της χρονιάς συζητούνταν η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» και είχε ως επακόλουθο η κόντρα των δύο πλευρών να καταλήξει στα δικαστήρια με το Δήμαρχο Θέρμου, Σπύρο Κωνσταντάρα, να μηνύει την αντιπολίτευση για συκοφαντική δυσφήμηση.

Αυτή τη φορά το πρόβλημα για μερίδα των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης στο Θέρμο ήταν το έντυπο Δ11 που θα καταθέσει ο Δήμος με τις αντιρρήσεις του στο πλαίσιο της διαβούλευσης στο Περιβαλλοντικό Μητρώο για το νέο έργο αντλησιοταμίευσης.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάρας θύμισε ότι η ανακοίνωση για τη μελέτη του έργου απευθύνονταν σε κάθε ενδιαφερόμενο, δηλαδή σε κάθε πολίτη. «Κάθε πολίτης μπορεί να ανεβάσει Δ11, αφού εμείς δεν τα καταφέρνουμε τόσο καλά όσο θα ήθελαν, γιατί αυτοί που πουλάνε τα μπλουζάκια για να στηρίξουν οικονομικά τον αγώνα για την Τριχωνίδα, δεν έβαλαν το δικηγορικό γραφείο, που πρότειναν και στο Δήμο Αγρινίου;» αναρωτήθηκε με νόημα ο Σπύρος Κωνσταντάρας και πρόσθεσε : «Τους αποδοκίμασαν και εκεί όλοι οι αρχηγοί των συνδυασμών».

«Δεν βρήκαν ευήκοα ώτα εκεί και έφθασαν επιστολές και στο Δήμο Θέρμου από συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο δήθεν ότι είναι εξειδικευμένο, καλά κάνει, κάποιος όμως είπε ότι είναι δέκα στην Ελλάδα. Δεν πρότειναν όμως αυτοί που πρότειναν το ένα και τα δέκα…» πρόσθεσε ο Σπύρος Κωνσταντάρας και κατέληξε λέγοντας «η μελέτη του κ. Κεχαγιά, του καθηγητή για τα ψάρια, ισχύει για τα Σιταράλωνα και δεν ισχύει για τη Δογρί;».

Εφημερίδα «Συνείδηση»