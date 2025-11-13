Σπ. Διαμαντόπουλος: «Κληρονομήσαμε προβλήματα πολλών ετών» – Απολογία για τις αυξήσεις στη ΔΕΥΑΜ

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμαρχος Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος, παίρνοντας θέση για τις αυξήσεις στην ΔΕΥΑΜ που αποφασίστηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πιο αναλυτικά, τα όσα αναφέρει:

-Καμία Δημοτική Αρχή δε θέλει να επιβάλλει αυξήσεις

Όταν όμως διοικείς, παίρνεις και τις δύσκολες αποφάσεις.

Αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνονται με ευθύνη απέναντι στη βιωσιμότητα μιας Υπηρεσίας η οποία είναι ανταποδοτική, κρίσιμη και απολύτως απαραίτητη για την καθημερινότητα όλων μας.

– Γιατί έγιναν αυξήσεις – Τι πραγματικά συμβαίνει

Οι αυξήσεις υποδείχθηκαν ρητά από την Υπηρεσία, με βάση τη νέα Νομοθεσία για την κοστολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης.

Οι παθογένειες της Δ.Ε.Υ.Α. Ι.Π. Μεσολογγίου είναι διαχρονικές, δεν γεννήθηκαν σήμερα: Η επιχείρηση δεν έχει προσωπικό, δεν έχει ρευστότητα και λειτουργεί οριακά.

Αυτή είναι η πραγματικότητα που παραλάβαμε.

-Παράλληλα

Μια αντικοινωνική συμπεριφορά μέρους των πολιτών, που θεωρούν ό,τι «δεν πρέπει να πληρώνουν», επιβαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α. Ι.Π. Μεσολογγίου και οδηγεί σε οικονομική ασφυξία.

Σε λίγο διάστημα, οι οφειλές αυτές θα συνδεθούν με την Εφορία.

Όσοι δεν ρυθμίσουν εγκαίρως, θα βρεθούν σε δυσκολότερη θέση.

-Η πραγματική λύση: Φωτοβολταϊκό Πάρκο – Ενεργειακός συμψηφισμός

Η μόνη ουσιαστική διέξοδος της Δ.Ε.Υ.Α. Ι.Π. Μεσολογγίου δεν είναι οι προσωρινές αυξήσεις.

Η λύση βρίσκεται στη δημιουργία του Φωτοβολταϊκού Πάρκου στο Μεσολόγγι, που αναμένεται μέσα στα επόμενα χρόνια και θα μειώσει δραστικά το ενεργειακό κόστος.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, έχει πετύχει την ένταξη όλης της Περιφέρειας –η μοναδική σε όλη τη χώρα– και των ενεργειακών της κοινοτήτων στο καθεστώς ενεργειακού συμψηφισμού.

Η διαδικασία τελικής έγκρισης, επικαιροποίησης της μελέτης, χρηματοδότησης και κατασκευής που έργου, απαιτεί χρόνο.

Μέχρι τότε, η Δ.Ε.Υ.Α. Ι.Π. Μεσολογγίου πρέπει να υποστηριχθεί για να σταθεί όρθια.

-Η πραγματικότητα απέναντι στη θεωρία και τον λαϊκισμό

Υπάρχουν κάποιοι που επιλέγουν να κατευθύνουν τη συζήτηση σε αδιέξοδα θεωρητικών αναλύσεων και μικροπολιτικής.

Δεν βοηθούν τον τόπο.

Δεν προτείνουν λύσεις.

Λαϊκίζουν, διχάζουν, κατηγορούν, ειρωνεύονται και ευτελίζουν θεσμούς.

Τους προκαλώ δημόσια: Αν έχουν καλύτερη, εφαρμόσιμη και ρεαλιστική λύση – να την καταθέσουν επίσημα.

-Για την οργανωμένη επίθεση λάσπης και τις νομικές ενέργειες

Η ενορχηστρωμένη τακτική ανακριβειών και συκοφαντιών δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη.

Οφείλω να προσφύγω στη Δικαιοσύνη.

Τα στοιχεία είναι έτοιμα και κατατίθενται εντός ημερών.

Μήνυμα προς τους δημότες από τον ίδιο τον Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου, Σπύρο Διαμαντόπουλο:

«Η Δημοτική Αρχή ήρθε με δική σας εντολή να αλλάξει τον τόπο και να διορθώσει τα κακώς κείμενα δεκαετιών.

Με γενναία και διεκδικητική φωνή αντλούμε πόρους, φέρνουμε έργα και βάζουμε τον Δήμο σε νέα τροχιά.

Κληρονομήσαμε προβλήματα πολλών ετών.

Δεν κρυβόμαστε.

Δουλεύουμε για να τα λύσουμε.

Και θέλουμε την κοινωνία στο πλευρό μας – με αλήθεια και στοιχεία.

Ο δρόμος είναι δύσκολος, αλλά είναι ο σωστός.

Μαζί μπορούμε να γυρίσουμε σελίδα για το Μεσολόγγι».