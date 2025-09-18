Σώζος σε Κασόλα: «Τον Αποστολάκη τον ήξεραν, φροντίζεις εσύ να τους δείξεις ότι υπάρχει και χειρότερος»

Σοβαρές αιχμές εξαπέλυσε κατά του Δημάρχου Ακτίου-Βόνιτσας Αθανασίου Κασόλα ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Βασίλης Σώζος.

Επιχειρώντας έναν απολογισμό της μέχρι τώρα θητείας της δημοτικής αρχής, ο Βασίλης Σώζος κάνει λόγο για «μια διοίκηση πουεκμεταλλεύτηκε τις φωτιές για να περάσει στα έξοδα των πυρόπληκτων άλλου είδους "δαπάνες". Μια διοίκηση που προεκλογικά έλεγε ότι θα κάνει διαχειριστικό έλεγχο και θα στείλει τους "κλέφτες" στον εισαγγελέα, αλλά σήμερα, χωρίς να έχει κάνει τίποτα, συνεχίζει να κατηγορεί τον Αποστολάκη ότι άφησε χρέη».

O B. Σώζος στην ανάρτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων:

«Αδυνατώ να πιστέψω ότι ένας υποψήφιος δήμαρχος, όταν τον ρωτούσαν προεκλογικά «τι σκέφτεστε να κάνετε αν εκλεγείτε;», απαντούσε «να φύγει πρώτα ο Αποστολάκης και μετά βλέπουμε» — και ότι το εννοούσε πραγματικά, δεν το έλεγε μόνο για ψηφοθηρικούς λόγους.

Αδυνατώ να πιστέψω ότι δεν υπήρχε κανένα σχέδιο διοίκησης. Σήμερα, μάλιστα, ζούμε την αντιστροφή: οι δημότες να λένε ότι «αυτός ο δήμαρχος είναι χειρότερος από τον προηγούμενο», ότι «τουλάχιστον οι άλλοι δεν μας άφηναν μέσα στη βρωμιά και στη δίψα». Αυτά ακούγονται καθημερινά σχεδόν σε όλη τη δημοτική επικράτεια.

Αδυνατώ να πιστέψω επίσης όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες με τις ανακοινώσεις για τις φωτιές και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Ο δήμαρχος κατηγορεί την αντιπολίτευση που δεν ψήφισε την αναμόρφωση, δηλαδή την κατηγορεί επειδή κάνει σωστά τη δουλειά της. Δεν μπορεί να ζητάει κανείς ψήφιση «στα τυφλά» σε μια διοίκηση που, μέχρι στιγμής, χαρακτηρίζεται από την τακτική των απευθείας αναθέσεων».

Και καταλήγει ο Β. Σώζος αναφέροντας ακόμη : «Τον Αποστολάκη τον ήξεραν οι πολίτες. Κύριε Κασόλα, φροντίζεις εσύ να τους δείξεις ότι υπάρχει και χειρότερος. Αν θέλατε η αντιπολίτευση να ψηφίσει την αναμόρφωση των δαπανών για τις φωτιές, θα έπρεπε να τη φέρετε σε ψηφοφορία ξεχωριστά από τις υπόλοιπες. Τότε και μόνο τότε η ελάσσονα αντιπολίτευση θα ψήφιζε υπέρ. Σε κάθε άλλη περίπτωση, δεν «λερώνουμε τα χέρια μας».

Εφημερίδα «Συνείδηση»