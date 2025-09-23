Σοβαρό τροχαίο στο Σουφλί: Τρένο παρέσυρε φορτηγό σε διάβαση και το εκτόξευσε μέτρα μακριά

Συναγερμός σήμανε στο Σουφλί μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα, όταν τρένο παρέσυρε φορτηγό σε διάβαση και το εκτόξευσε μέτρα μακριά.

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του evros-news.gr, η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο από Ορεστιάδα προς Αλεξανδρούπολη, λίγο μετά τον βόρειο κόμβο παρέσυρε ένα μικρό φορτηγάκι το οποίο επιχείρησε να περάσει την διάβαση που υπάρχει μετά τα σφαγεία, σε διάβαση που δεν έχει προστατευτικές μπάρες και είναι αφύλακτη.

Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας αντιλήφθηκε το όχημα και έκοψε ταχύτητα, αλλά παρ’ όλα αυτά παρέσυρε το όχημα και το πέταξε αρκετά μέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος που είναι από χωριό της περιοχής, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, ενώ επιτόπου βρίσκονται Αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική, καθώς και άνθρωποι του δήμου Σουφλίου.

Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο σημείο, ενώ υπάρχουν μέσα επιβάτες που επίσης δεν έχουν τραυματιστεί.

