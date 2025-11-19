Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου, 2025
Home Μεσολόγγι

Σοβαρό τροχαίο στο Μεσολόγγι: Μεθυσμένος οδηγός «καρφώθηκε» σε κτίσμα

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Μεσολόγγι, όταν ένας οδηγός σε κατάσταση μέθης έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε κτίσμα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ της Τρίτης (18.11.25), στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι οδηγώντας αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κτίσμα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο τραυματισμός του, ενώ σε έλεγχο αλκοολομέτρησης, που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης.

Φωτογραφία αρχείο*

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.