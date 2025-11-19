Σοβαρό τροχαίο στο Μεσολόγγι: Μεθυσμένος οδηγός «καρφώθηκε» σε κτίσμα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Μεσολόγγι, όταν ένας οδηγός σε κατάσταση μέθης έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε κτίσμα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ της Τρίτης (18.11.25), στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι οδηγώντας αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κτίσμα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο τραυματισμός του, ενώ σε έλεγχο αλκοολομέτρησης, που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης.

Φωτογραφία αρχείο*