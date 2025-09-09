Σοβαρό τροχαίο στο Μεσολόγγι: Αγροτικό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην είσοδο του Μεσολογγίου, στον κόμβο Ναυπάκτου της παλιάς εθνικής οδού Αντιρρίου - Αγρινίου, όταν αγροτικό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (9.9.25) στην παλιά εθνική οδό Αντιρρίου – Αγρινίου, στον κόμβο που οδηγεί στην οδό Ναυπάκτου, στην είσοδο του Μεσολογγίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συγκρούστηκαν αγροτικό όχημα με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί προσωρινή αναστάτωση στην κυκλοφορία.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του συμβάντος.

Πηγή: messolonghivoice.gr