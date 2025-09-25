Σοβαρό τροχαίο στο Αγρίνιο με ανατροπή αγροτικού στην οδό Κόκκαλη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Αγρίνιο, όταν ένα αγροτικό όχημα ανετράπη στην οδό Κόκκαλη, δίπλα στο 19ο Δημοτικό Σχολείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το μεσημέρι της Πέμπτης (25.9.25), το όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής, συνθήκες «τούμπαρε», προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το όχημα.

H Τροχαία Αγρινίου διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Δείτε φωτογραφίες: