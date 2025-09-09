Σοβαρό τροχαίο στο Αγρίνιο - Κλούβα κατέληξε σε αποθήκη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Αγρίνιο, όταν όχημα τύπου κλούβας καρφώθηκε σε αποθήκη, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (8.9.25) στη διασταύρωση των οδών Ίσκου και Σκίπη, στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κλούβα, μετά από σύγκρουση με Ι.Χ. αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας της και κατέληξε μέσα σε αποθήκη, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Το δεύτερο όχημα, το Ι.Χ. που ενεπλάκη στο ατύχημα, προσέκρουσε στον τοίχο του ίδιου ακινήτου. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί.

Δείτε φωτογραφίες: