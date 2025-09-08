Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Πατρών - Κορίνθου: Νταλίκα με ξύλα εξετράπη της πορείας της και τυλίχτηκε στις φλόγες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στην Εθνική Οδό Πατρών - Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Σύμφωνα με πληροφορίες, νταλίκα που μετέφερε ξύλα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας της και κατέληξε στο διαχωριστικό διάζωμα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ξέσπασε φωτιά στο φορτηγό, σύμφωνα με το korinthostv.gr. Οχήματα της Πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ωστόσο η νταλίκα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο βρίσκονται επίσης ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ οι αρχές έχουν διακόψει την κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας. Η κυκλοφορία εκτρέπεται σε εναλλακτικές διαδρομές, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω ατυχημάτων.

