Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων - Άρτας: Στο νοσοκομείο 3 τραυματίες

Στο νοσοκομείο διακομίσθηκαν τρείς τραυματίες σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων - Άρτας.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων- Άρτας, στο ύψος των ΙΚΕΑ, όταν δύο οχήματα, κάτω από συνθήκες που διερευνά η Τροχαία, συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός τριών ατόμων που διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Πηγή: epiruspost.gr