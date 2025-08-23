Σοβαρό τροχαίο στη Νικήτη της Χαλκιδικής - Ακρωτηριάστηκε ένας 30χρονος

Σοβαρό τροχαίο στη Νικήτη της Χαλκιδικής - Ακρωτηριάστηκε ένας 30χρονος

Ένας 30χρονος ακρωτηριάστηκε σε τροχαίο όταν συγκρούστηκε η μηχανή που οδηγούσε με όχημα στη Χαλκιδική.

Το ατύχημα έγινε στο 37ο χιλιόμετρο Μουδανιών - Σιθωνίας στο ύψος της Νικήτης.

Μηχανή που οδηγούσε ο 30χρονος συγκρούστηκε σφοδρά με όχημα που οδηγούσε 40χρονος επίσης Έλληνας.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και μηχανή ταχείας ανταπόκρισης με συνολικά τρεις διασώστες, οι οποίοι προχώρησαν σε ενέργειες ακινητοποίησης, αιμόστασης και αναζωογόνησης του τραυματία. Ο 30χρονος υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο κάτω άκρο.

Αφού σταθεροποιήθηκε, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου με ασθενοφόρο και από εκεί στη Θεσσαλονίκη.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το τμήμα τροχαίας του Πολυγύρου.

protothema.gr

Ετικέτες: ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

