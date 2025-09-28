Τραγωδία στο Γαλαξίδι, μετά τις σήραγγες προς Ναύπακτο - Δύο νεκροί μετά από πλαγιομετωπική

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι τη Κυριακής 28.09.25 στην περιοχή του Γαλαξιδίου, λίγο μετά τις σήραγγες προς Ναύπακτο, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Στο ένα όχημα επέβαινε ένα ζευγάρι, ενώ στο δεύτερο όχημα βρισκόταν μόνο ο οδηγός. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά τρία άτομα.

Παρελήφθησαν και οι τρείς από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά οι δύο ήταν βαριά και απεβίωσαν.

