Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμούς στην Αργολίδα - Άμορφη μάζα έγιναν δύο ΙΧ
Δυο τραυματίες στην Αργολίδα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα, όταν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα.

 

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου στον Δρόμο Αρχαιοτήτων στην Αργολίδα, λίγο μετά τον κόμβο για την Προσύμνη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η σύγκρουση επήλθε μεταξύ δύο επιβατικών αυτοκινήτων.

Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων, των οδηγών των οχημάτων, οι οποίοι χρειάστηκαν νοσηλεία. Επίσης, προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, της οποίας τα πληρώματα πραγματοποίησαν εργασίες απεγκλωβισμού.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και του ΕΚΑΒ. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους.

Η Τροχαία Άργους ανέλαβε να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη σύγκρουση. Η κίνηση στον δρόμο προς την κατεύθυνση του ατυχήματος προσωρινά διακόπηκε.

