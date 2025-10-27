Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
Ελλάδα

Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή φορτηγού που μετέφερε ελαιόλαδο στην Πατρών – Κορίνθου

Το φορτηγό προσέκρουσε στις μπάρες και κατέληξε σε τοιχίο

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου με εκτροπή φορτηγού που μετέφερε ελαιόλαδο, όταν προσέκρουσε στις μπάρες και κατέληξε στο τοιχίο.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (27.10.25), λίγα λεπτά μετά τις 16:00, στο ύψος του Δερβενίου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, φορτηγό που μετέφερε ελαιόλαδο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις μπάρες και κατέληξε στο τοιχίο.

Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστική, αστυνομία και όχημα του αυτοκινητόδρομου. Aπό πληροφορίες , δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός του οδηγού. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας.

